Mientras el balón se mueve en los estadios, Florida ofrece lugares ideales para quienes desean combinar la emoción del fútbol con aventuras al aire libre, paisajes naturales y planes de desconexión. Entre manantiales cristalinos, bosques y cayos, el estado tiene alternativas perfectas para extender el viaje mundialista y descubrir otra cara del estado. Para muchos viajeros, asistir a un partido ya no significa únicamente entrar al estadio, también implica conocer nuevos destinos, vivir experiencias memorables y aprovechar la oportunidad para explorar la cultura y la naturaleza de cada lugar anfitrión.



Por ello, Florida es el lugar indicado para vivir el Mundial 2026, ya que reúne varios atributos que la convierten en una parada estratégica para los aficionados. Su conectividad aérea, la amplia oferta hotelera, el clima cálido y la variedad de actividades hacen que el estado sea ideal tanto para grupos de amigos como para familias que planean viajar durante el Mundial 2026. Además, sus destinos naturales permiten equilibrar la intensidad de los partidos con experiencias de descanso y aventura.

Rainbow Springs. Foto: Cortesía.

Rainbow Springs, aguas cristales y naturaleza en estado puro

Ubicado en el centro de Florida, Rainbow Springs es uno de los parques naturales más impresionantes del estado gracias a sus manantiales de agua transparente y sus paisajes rodeados de vegetación exuberante. El lugar se ha convertido en un refugio ideal para viajeros que buscan tranquilidad.

Entre las principales actividades están el kayak, paddleboarding, tubing y senderismo. Sus aguas color turquesa permiten observar peces y formaciones naturales con gran claridad, mientras que los senderos conducen a cascadas y zonas boscosas perfectas para el avistamiento de fauna. Para llegar desde Orlando, el trayecto en automóvil toma cerca de dos horas. También es accesible desde Miami, lo que facilita incluirlo dentro de una ruta turística para quienes asistan a partidos y quieran explorar la naturaleza floridana.

Ocala National Forest, aventura entre bosques y manantiales

Ocala National Forest. Foto: Cortesía.

Ocala National Forest es uno de los grandes tesoros naturales de Florida y uno de los bosques nacionales más antiguo del este de Estados Unidos. Sus más de 150 kilómetros de senderos y la presencia de lagos, ríos y manantiales convierten este lugar en un paraíso para el ecoturismo y las actividades al aire libre. El destino ofrece planes para todos los perfiles de viajeros, caminatas, ciclismo de montaña, campamentos, paseos en kayak y observación de aves. Además, varios de sus manantiales permiten nadar en aguas cristalinas rodeadas de paisajes selváticos que contrastan con la imagen tradicional de playas y grandes ciudades asociada a Florida.

A poco más de una hora de Orlando, facilita el acceso por carretera. Para quienes deseen disfrutar durante el Mundial, representa una oportunidad ideal para descubrir un lado menos conocido del estado y conectar con experiencias de aventura y naturaleza.

Cayo Anclote, escapadas frente al mar

Anclote Key. Foto: Cortesía.

Conocido por sus playas tranquilas y su riqueza ecológica, Cayo Anclote es uno de los secretos naturales mejor conservados de la costa del Golfo. Sus aguas poco profundas, la arena blanca y la presencia frecuente de delfines convierten este destino en un escenario perfecto para quienes buscan una experiencia más relajada y auténtica. Los visitantes pueden disfrutar de paseos en bote, pesca, snorkel y caminatas por áreas naturales protegidas. El histórico faro de Anclote Key también se ha convertido en uno de los mayores atractivos para los amantes de la fotografía y los paisajes costeros.