Mientras el balón se mueve en los estadios, Florida ofrece lugares ideales para quienes desean combinar la emoción del fútbol con aventuras al aire libre, paisajes naturales y planes de desconexión. Entre manantiales cristalinos, bosques y cayos, el estado tiene alternativas perfectas para extender el viaje mundialista y descubrir otra cara del estado.
Para muchos viajeros, asistir a un partido ya no significa únicamente entrar al estadio, también implica conocer nuevos destinos, vivir experiencias memorables y aprovechar la oportunidad para explorar la cultura y la naturaleza de cada lugar anfitrión.
Por ello, Florida es el lugar indicado para vivir el Mundial 2026, ya que reúne varios atributos que la convierten en una parada estratégica para los aficionados. Su conectividad aérea, la amplia oferta hotelera, el clima cálido y la variedad de actividades hacen que el estado sea ideal tanto para grupos de amigos como para familias que planean viajar durante el Mundial 2026. Además, sus destinos naturales permiten equilibrar la intensidad de los partidos con experiencias de descanso y aventura.