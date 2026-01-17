El equipo verdolaga, recién coronado campeón de la Copa Colombia y en pleno proceso de renovación para afrontar con mayor competitividad el 2026, abrirá el calendario con un reto de alto calibre. Al frente estará el Inter de Miami, que llega con estrellas mundiales: Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul, en un encuentro que ya se inscribe como uno de los más esperados del año.

Mientras la ciudad se prepara para ver en la gramilla del Atanasio los regates, los pases filtrados y el control de balón de La Pulga. Pagando con Nu tiene un 3x2, al comprar dos boletas, la tercera es gratis, vigente hasta el 18 de enero. Puede comprar las entradas en www.tribunaverde.com.