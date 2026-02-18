Pico y Placa Medellín

Conciertos sinfónicos, noche de jazz, Lanzamientos y el musical El Gran Salón, con Vivi Osorio, son algunos de los eventos más importantes de este primer semestre.

    Fotos: Cortesía
  • Prográmese para vivir lo mejor de la cultura en el Teatro El Tesoro
hace 1 hora
bookmark

El Teatro El Tesoro es el escenario artístico y cultural de El Tesoro Parque Comercial, un espacio diseñado para disfrutar el arte en vivo y que cuenta con una capacidad para 934 personas.

Para este primer semestre, el Teatro El Tesoro ofrece una agenda cultural variada que abarca desde tributos y conciertos sinfónicos, lanzamientos musicales, giras internacionales, stand up comedy hasta celebración de las madres y noche de jazz.

Su programación se seleccionó bajo criterios de calidad artística, más la experiencia y recorrido de los eventos por otras partes del país y del mundo. El objetivo es complacer a los diferentes gustos artísticos de los habitantes de Medellín y municipios cercanos, para que disfruten de la cultura en El Tesoro Parque Comercial.

En este sentido, para estos primeros meses del año se presentarán artistas como el español Diego El Cigala con su gira internacional, la colombo irlandesa Katie James con el lanzamiento de su disco Bajo mi corteza, la Orquesta Sinfónica EAFIT con su celebración del Día de las Madres, la Filarmónica Metropolitana junto a Prófugos con el tributo sinfónico a los clásicos del rock en español y el regreso de la Noche de Jazz en El Tesoro, entre otros artistas.

Uno de los eventos más destacados es el musical El Gran Salón con la talentosa artista antioqueña Vivi Osorio.

Prográmese para vivir lo mejor de la cultura en el Teatro El Tesoro

El Gran Salón con Vivi Osorio

El 13 y 14 de marzo, a las 7:00 p.m., este espectáculo musical y escénico se toma el Teatro El Tesoro. El Gran Salón es una experiencia que trae la cercanía, la emoción, la sofisticación y la memoria viva del cabaret, a su vez que recorre el tango, la plancha, la ranchera y la música tropical para convertirlo en una celebración de la cultura.

Su inspiración viene de los grandes espectáculos del mundo —el esplendor del Moulin Rouge, la teatralidad de Las Vegas— El Gran Salón construye su propia identidad desde Medellín, para abrazar así la estética, la música y la energía de los salones de baile de los años 50.

Más de 30 artistas en escena, entre cantantes, bailarines, músicos, mariachi en vivo y la talentosa artista antioqueña Vivi Osorio, ofrecerán un espectáculo lleno de emoción, elegancia y fiesta.

Para no perderse esta experiencia adquiera sus entradas en tuboleta.com o en la taquilla del Teatro El Tesoro, Plaza Teatro, nivel 3 (arriba de H&M).

Prográmese para vivir lo mejor de la cultura en el Teatro El Tesoro

Clásicos del Rock en Español Sinfónico

Otro de los espectáculos imperdibles es este concierto sinfónico organizado por Medellín Music Week, la Filarmónica Metropolitana junto a Prófugos y el Teatro El Tesoro que se realizará el 21 de febrero. Será una noche para revivir los himnos del rock en español a través de los arreglos e interpretaciones orquestales con más de 50 músicos en escena.

En la ciudad de la furia, No voy en tren, El amor después del amor, De música ligera, En algún lugar, Lamento Boliviano y Mil horas son algunas de las canciones que se disfrutarán en esta cita para celebrar la música en vivo y la cultura de primer nivel en la ciudad. Adquiera sus entradas en tuboleta.com o en la taquilla del Teatro El Tesoro.

Consulte aquí la programación completa.

*Contenido realizado en alianza con El Tesoro Parque Comercial.