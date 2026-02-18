Prográmese para vivir lo mejor de la cultura en el Teatro El Tesoro

El Teatro El Tesoro es el escenario artístico y cultural de El Tesoro Parque Comercial, un espacio diseñado para disfrutar el arte en vivo y que cuenta con una capacidad para 934 personas.



Para este primer semestre, el Teatro El Tesoro ofrece una agenda cultural variada que abarca desde tributos y conciertos sinfónicos, lanzamientos musicales, giras internacionales, stand up comedy hasta celebración de las madres y noche de jazz.



Su programación se seleccionó bajo criterios de calidad artística, más la experiencia y recorrido de los eventos por otras partes del país y del mundo. El objetivo es complacer a los diferentes gustos artísticos de los habitantes de Medellín y municipios cercanos, para que disfruten de la cultura en El Tesoro Parque Comercial.



En este sentido, para estos primeros meses del año se presentarán artistas como el español Diego El Cigala con su gira internacional, la colombo irlandesa Katie James con el lanzamiento de su disco Bajo mi corteza, la Orquesta Sinfónica EAFIT con su celebración del Día de las Madres, la Filarmónica Metropolitana junto a Prófugos con el tributo sinfónico a los clásicos del rock en español y el regreso de la Noche de Jazz en El Tesoro, entre otros artistas.



Uno de los eventos más destacados es el musical El Gran Salón con la talentosa artista antioqueña Vivi Osorio.