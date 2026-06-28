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Este hito sitúa a la Clínica en el liderazgo oftalmológico en el país y el mundo. La doble acreditación es otorgada por GHA, una organización internacional especializada en la evaluación de instituciones de salud y turismo médico.

  • 700 estándares debió superar CEO para obtener la doble acreditación. Foto: Cortesía.
    700 estándares debió superar CEO para obtener la doble acreditación. Foto: Cortesía.
  • Clínica CEO, primera institución del mundo en obtener la doble acreditación de GHA
hace 1 hora
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La Clínica de Especialidades Oftalmológicas, CEO, se convierte en la primera institución del mundo en obtener la doble acreditación del nuevo programa integrado de Global Healthcare Accreditation, una distinción que evalúa la calidad clínica y la capacidad para atender pacientes internacionales bajo estándares globales.

El reconocimiento fue otorgado tras una rigurosa auditoría internacional, que posiciona a la institución antioqueña como referente en seguridad del paciente, calidad asistencial y turismo médico.

CEO fue seleccionada como organización piloto mundial para la implementación del nuevo modelo integrado de acreditación, superando un proceso que incluyó la evaluación de cerca de 700 estándares relacionados con atención clínica, gestión organizacional, experiencia del paciente y servicios para usuarios internacionales.

La acreditación representa un importante avance organizativo. Nos ha permitido fortalecer la seguridad del paciente, mejorar nuestros servicios y consolidar una cultura de trabajo en equipo que hoy nos distingue”, afirma José Francisco Bernal, gerente general de CEO.

Clínica CEO, primera institución del mundo en obtener la doble acreditación de GHA

Un proceso que beneficia a los pacientes

La evaluación puso a prueba la capacidad de la institución para responder a las necesidades de pacientes provenientes de diferentes países y culturas. Esto implicó fortalecer competencias en atención intercultural, procesos bilingües, seguimiento internacional y coordinación integral antes, durante y después de cada tratamiento.

Obtener un resultado superior al 95 % en la acreditación clínica representa un reconocimiento al trabajo que hemos construido alrededor de la experiencia del paciente y al compromiso de cada uno de los colaboradores que hicieron posible este logro”, comenta Sor Angie Ortiz, jefe de Calidad de CEO.

Los resultados clínicos respaldan ese esfuerzo, la institución reporta 0 infecciones quirúrgicas asociadas a la atención durante los últimos ocho años, una tasa de complicaciones quirúrgicas del 0,8 % y 0 eventos adversos complejos.

Con esta doble acreditación, la Clínica CEO no solo fortalece su liderazgo en oftalmología, sino que también proyecta a Medellín y a Colombia como destinos capaces de ofrecer atención médica de talla mundial, respaldada por estándares internacionales de calidad y seguridad.

*Contenido realizado en colaboración con Clínica CEO.