La Paz Electoral, una victoria para las instituciones y la democracia colombiana

Colombia vivió una jornada electoral que representó una nueva prueba para la fortaleza de sus instituciones democráticas. La entrega de la credencial al nuevo presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y la aceptación de los resultados por parte de Iván Cepeda, quien asumió como jefe de la oposición, fueron señalados como hechos que reflejan la consolidación de las reglas del juego democrático.

“Este escenario, que en otros tiempos o latitudes habría estado marcado por la incertidumbre o el conflicto, es el reflejo de un país que ha decidido tramitar sus inevitables diferencias políticas por la vía de la institucionalidad”, afirmó Gregorio Eljach Pacheco, procurador general de la Nación.

Además, destacó que la estrategia de la Paz Electoral cumplió con el objetivo de garantizar un proceso transparente, seguro y con respeto por la voluntad ciudadana. “La Paz Electoral no nació como una simple consigna retórica, sino como una respuesta institucional contundente a un momento de profunda incertidumbre”, señaló.

El pasado 21 de junio, más de 26 millones de ciudadanos participaron en la elección presidencial, una cifra que, de acuerdo con Eljach Pacheco, representa un avance significativo en la participación democrática del país. Este proceso, agregó, estuvo precedido por la elección del Congreso del 8 de marzo, jornada en la que, por primera vez según registros contemporáneos, el número de ciudadanos que acudieron a las urnas superó a quienes optaron por la abstención.

“Vencer el fantasma del abstencionismo y de la apatía es, quizás, la victoria cultural más profunda de este proceso”, indicó el procurador.