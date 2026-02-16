MG lanza SUV eléctrico con mejor precio para los colombianos: MG S5 EV

La marca Morris Garages (MG) lo hizo posible con el MG S5 EV. Lanzar una SUV 100 % eléctrica que no solo destaca por su tecnología en materia de seguridad, muy por encima de cualquier otro vehículo del segmento, sino por su precio, $94.990.000 en su versión Comfort, lo que permite entender que éste será un vehículo que ocupará rápidamente el mercado y las calles de las ciudades colombianas.

Justamente esa es la apuesta de MG, empezar a dominar el mercado del segmento de los carros eléctricos en Colombia, y para hacerlo, la primera carta es el MG S5 EV, el cual cuenta con dos versiones: Comfort y Deluxe. Esta última incorpora un mayor nivel de equipamiento y se ofrece con un precio competitivo de los $104.990.000.

Estos precios, sin duda, hacen del MG S5 EV la primera opción a la hora de escoger una SUV 100 % eléctrica en la actualidad, especialmente para aquellos que buscan movilidad eficiente, moderna y confiable.

Ante todo, la seguridad

Con 5 estrellas en seguridad Euro NCAP, máxima calificación en un vehículo, el MG S5 EV ya es ganador al garantizar máxima protección a sus ocupantes con 6 airbags (versión Comfort) y 7 airbags (versión Deluxe), que se combinan con una amplia lista de tecnologías que no están presentes en ningún otro vehículo de su segmento. Además, la seguridad se complementa aún más en la versión Deluxe, con sistemas de asistencia al conductor que convierten al MG S5 EV en uno de los más seguros. “El modelo cuenta con cinco estrellas en seguridad Euro NCAP resultado de la integración de tecnologías MG Pilot. Este conjunto de sistemas no está presente en otros competidores del segmento, lo que permite identificar diferencias claras en el MG S5 EV”, señala Ricardo Salazar, gerente general de Los Coches. Sistemas de seguridad versión Comfort • Control Crucero Adaptativo (ACC) • Asistente frenado de emergencia (AEB) • Control inteligente de luces (IHC) • Sistema asistente de embotellamiento (TJA) • Advertencia Colisión Frontal (FCW) • Asistente mantenimiento de Carril (LKA) • Asistente de Velocidad (SAS) Sistemas de seguridad adicionales versión Deluxe • Sensor fatiga Conductor • Advertencia Colisión trasera (RCW) • Monitoreo de punto ciego (BSM • Asistente cambio de carril (LCA)

Los beneficios de un eléctrico cada vez son más

En 2025, el mercado de los carros eléctricos en Colombia alcanzó ventas de 19.910 unidades. Este año las proyecciones apuntan a que serán 30 mil vehículos, y MG reconoce que, para ello, una cuota importante la pondrá el MG S5 EV. “Los clientes están identificando bondades concretas: exención de pico y placa en las principales ciudades, beneficio tributario: los vehículos eléctricos pagan únicamente el 5 % de IVA. Los eléctricos no están sujetos al hipoconsumo. En algunos casos, tampoco pagan arancel, a diferencia de los vehículos híbridos y de combustión, que sí están gravados”.

Más allá de los beneficios normativos, también están los ahorros en el uso cotidiano. “Un vehículo eléctrico requiere en promedio cerca de 2.800 kilovatios-hora al año. Esto representa un costo aproximado de tres millones de pesos anuales en energía. En contraste, un vehículo de combustión demanda al menos diez millones de pesos al año en combustible y mantenimiento básico, lo que evidencia una diferencia cercana a siete millones de pesos”, dice el gerente de Los Coches.

Anatomía de 400 km de ciclo NEDC