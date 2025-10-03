Con el objetivo de cerrar la brecha entre la academia y el sector tecnológico, Claro Colombia promueve visitas estudiantiles a su Triara Megacenter en Medellín, uno de los más avanzados de la región. Esta experiencia permite a los universitarios conocer de cerca la infraestructura digital que impulsa la transformación y competitividad empresarial del país.
Esta semana, estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Medellín recorrieron las instalaciones de vanguardia de este centro de datos. La visita permitió a Claro mostrar a los futuros profesionales la envergadura de la tecnología que sostiene la economía digital y, al mismo tiempo, identificar y atraer talento de carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) interesados en iniciar su trayectoria profesional en este sector en constante crecimiento.