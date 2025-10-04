La Secretaría de Educación de Medellín lanza el movimiento Medellín Tiene Talento

La Secretaría de Educación de Medellín, en alianza con TalentPitch, anuncia el lanzamiento de una iniciativa sin precedentes que reunirá a los 350.000 jóvenes de las instituciones educativas públicas de la ciudad en convocatorias tipo flows diseñadas para descubrir y conectar talentos con múltiples escenarios en la ciudad.
El movimiento busca invitar a todos los estudiantes de 219 colegios públicos de la ciudad que sueñan con ser: artistas, deportistas, creativos digitales, emprendedores, innovadores solucionadores de retos, investigadores y creadores de roles de las empresas de sus sueños, con el objetivo de descubrirlos y conectarlos en todo el país a través de listas de reproducción en vídeo para lograr conectarlos con: marcas, empresas, asociaciones, escuelas, academias, centros deportivos, universidades, eventos, celebridades y líderes empresariales que quieran apoyarlos a impulsar sus sueños.
Aquí puede conocer más sobre el movimiento y unirse al flow.