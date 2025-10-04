Pico y Placa Medellín

La iniciativa busca descubrir y conectar 350.000 jóvenes de la ciudad. El movimiento se realiza en alianza con TalentPitch.

  Foto: Cortesía.
    Foto: Cortesía.
  La Secretaría de Educación de Medellín lanza el movimiento Medellín Tiene Talento
  • La Secretaría de Educación de Medellín lanza el movimiento Medellín Tiene Talento
hace 12 horas
La Secretaría de Educación de Medellín, en alianza con TalentPitch, anuncia el lanzamiento de una iniciativa sin precedentes que reunirá a los 350.000 jóvenes de las instituciones educativas públicas de la ciudad en convocatorias tipo flows diseñadas para descubrir y conectar talentos con múltiples escenarios en la ciudad.

El movimiento busca invitar a todos los estudiantes de 219 colegios públicos de la ciudad que sueñan con ser: artistas, deportistas, creativos digitales, emprendedores, innovadores solucionadores de retos, investigadores y creadores de roles de las empresas de sus sueños, con el objetivo de descubrirlos y conectarlos en todo el país a través de listas de reproducción en vídeo para lograr conectarlos con: marcas, empresas, asociaciones, escuelas, academias, centros deportivos, universidades, eventos, celebridades y líderes empresariales que quieran apoyarlos a impulsar sus sueños.

Aquí puede conocer más sobre el movimiento y unirse al flow.

La Secretaría de Educación de Medellín lanza el movimiento Medellín Tiene Talento

Una oportunidad de ciudad

Según cifras de la Alcaldía de Medellín, más de 200.000 jóvenes participan cada año en programas deportivos, culturales y académicos, lo que demuestra el enorme interés en jóvenes que quieren alcanzar sus metas. De igual forma, el 62 % de los jóvenes entre 14 y 28 años manifiestan interés en vincularse a programas de innovación y emprendimiento, abriendo la posibilidad de que el talento paisa cree proyectos de forma masiva.

La Secretaría de Educación de Medellín reafirma su compromiso de transformar la educación de la ciudad a través de la innovación y la tecnología. En este camino, TalentPitch se suma como aliado tecnológico, creando un espacio digital donde los estudiantes podrán crear sus portafolios en vídeo, mostrar sus talentos, adquirir votos, generar conexiones, unirse a flows de cientos de oportunidades de marcas y otros actores del ecosistema.

La Secretaría de Educación de Medellín lanza el movimiento Medellín Tiene Talento

¿Cómo unirse?

Las familias y amigos de sus instituciones educativas y de sus barrios podrán unirse en el proceso, apoyando a los jóvenes interactuando con ellos en la app, para que sean seleccionados como los más destacados y se vuelvan las verdaderas “estrellas” referencia de la ciudad.


“Queremos descubrir Talentos que tengan una luz tan fuerte que se vuelvan los Faros que creen una cultura entre los jóvenes de la ciudad para amplificar el siguiente mensaje: Se vale soñar en grande y si se pueden alcanzar los sueños”, dice Santiago Lalinde, CEO de TalentPitch.

Docentes, directivos y profesionales de apoyo de la Secretaría de Educación acompañarán a los estudiantes en este proceso.

Queremos darles una voz que genere un eco real, que cada joven de Medellín tenga la posibilidad de contar su historia, exhibiendo sus talentos y sus sueños. Esta alianza es un paso decisivo hacia un proceso de transformación en la educación conectando a los jóvenes con el ecosistema de una forma moderna que se adapte a ellos” Afirman desde la Secretaría de educación de Medellín.

Con esta iniciativa, Medellín reafirma su liderazgo como ciudad innovadora, apostando por la educación, la tecnología y la creatividad como motores de transformación social.

Si quiere conocer más sobre el movimiento puede contactar a TalentPitch en el siguiente link de Whatsapp: http://wa.me/+573019421918

Conozca más sobre TalentPitch aquí.

Descubra historias de casos de éxito de talentos que ya se han conectado, talentos y flows destacados, contenidos informativos y otros, aquí.

*Contenido realiza en alianza con TalentPitch.