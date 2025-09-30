Mucho antes de que los sitios web pulcros y las aplicaciones móviles dominaran el paisaje, las apuestas eran un asunto más tangible. Eran las tiendas de lotería, los pequeños kioscos con sus talonarios de Baloto, o quizás, con un toque de picardía, las apuestas informales sobre un partido de fútbol entre amigos, en las que el perdedor pagaba las gaseosas. Era un mundo de azar, pero también de arraigo cultural, de pequeñas ilusiones que se tejían en el día a día.
Hoy, mirar el panorama de las apuestas en Colombia es ser testigo de una transformación asombrosa. Se ha pasado de esa informalidad encantadora ,a veces problemática, a un ecosistema regulado, vibrante y en constante evolución. En esta evolución, Colombia ha marcado un hito en la región. No solo ha logrado encauzar un mercado que antes era mayormente subterráneo, sino que ha sabido adaptarse a las nuevas tecnologías y, lo más importante, ha puesto al usuario en el centro de la ecuación, al menos en teoría.