Antes de la Clínica, existieron los soñadores que sentaron las bases. Era 1937, en una Medellín que crecía a ritmo vertiginoso, y un grupo de 16 egresados del Colegio San Ignacio decidió llevar su filosofía a la acción. Conformaron la Congregación Mariana de Medellín, un grupo de personas laicas que consolidaron obras sociales con la filosofía ignaciana como base. A medida que su obra daba resultados, visualizaron nuevas empresas que fueran mas allá de pensar en el cubrimiento de las necesidades básicas de la población de la región. Vieron en la población carencias en algunos servicios que podían ayudar a resolver: la falta de atención especializada en la salud cardiovascular. Carlos Castro, director ejecutivo de la Fundación Organización VID, lo ve como un paso natural: “Estos jóvenes desde el comienzo identificaron que cuidar la salud es la forma de cuidar la vida”. Por eso en 1966 fundaron una clínica especializada en cardiología, la Clínica Cardio VID, que para 1985, hizo historia nacional con el primer trasplante de corazón en Colombia.

De pioneros a referentes

Ese primer corazón trasplantado en la Clínica Cardio VID le dio más tiempo a Antonio Yepes, un obrero de 36 años, de abrazar a su familia. Él fue el primero de cientos de personas a los que se les realizó este procedimiento en la Institución. Asimismo, la Clínica Cardio VID, en 1997, le devolvió el aliento a Liliana Salazar con el primer trasplante de pulmón, y en 1998 realizó el primer trasplante bilateral de pulmones (los dos). En la actualidad ha realizado 195 trasplantes de pulmón, siendo la Institución que más cirugías de este tipo realiza en Colombia. De esta manera, su innovación llevó a que la Clínica buscara especializarse y transmitir el conocimiento. Desde hace más de 35 años, en sus instalaciones rotan estudiantes de universidades nacionales e internacionales de pregrado de medicina y enfermería, y subespecialidades como cardiología, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, intervencionismo cardíaco, ecocardiografía, anestesia cardiovascular y el único programa de neumología en Antioquia. La alta complejidad define a la Clínica, que además comparte sus conocimientos a la comunidad científica.

Jorge Humberto Peláez, SJ, Director General Congregación Mariana, Carlos Lozano, Director Clínica Cardio VID y Carlos Castro, Director Ejecutivo Fundación Organización VID. FOTO Manuel Saldarriaga.

Un equipo humano al servicio de la vida

En las labores de cuidado se encuentran médicos y profesionales de la salud de distintas especialidades. En conjunto, pueden evaluar el estado de un paciente y establecer la ruta a seguir. Sin embargo, no son los únicos que aportan desde su disciplina. Los procesos de investigación en conjunto con la Universidad Pontificia Bolivariana y EAFIT involucran profesionales de carreras diferentes a la medicina. Por ejemplo, se integran a la labor investigativa, que pretende ser trasnacional, profesionales de disciplinas como ingenierías, psicología, entre otras, para el mejoramiento de dispositivos médicos y el análisis del cuidado del paciente y acompañamiento a su familia. Carlos Lozano, director de la Clínica Cardio VID desde hace 7 años, destaca la calidad humana: “El orgullo no es solamente por la alta especialidad, es por los resultados, la innovación, y en especial, por el equipo humano que hace que la magia fluya”. Por su parte, Carlos Castro resume el quehacer de la organización en una frase de la filosofía ignaciana: “Amar y servir son dos verbos que adquieren poder cuando se traducen en el cuidado y la dedicación a cada uno de nuestros pacientes”.

Creciendo con los pacientes

Emmanuel Torres recibió a los dos meses de edad un trasplante de corazón en la Clínica Cardio VID. Hoy, con 20 años, todavía asiste a controles para su condición cardíaca. A la par del mejoramiento de los pacientes, la Clínica ha ampliado su portafolio, tamaño y alcance. En 2025 se inauguró su sede en Ciudad del Río. “Abrimos las puertas a más usuarios y nos acercamos a más pacientes ampliando nuestra presencia geográfica”, afirma Lozano. El pasado 26 de agosto, en el teatro de la Universidad CES, se celebraron los sesenta años de la Clínica Cardio VID. El padre Jorge Humberto Peláez, SJ, director de la Congregación Mariana, y Luis Jorge Correa, presidente de la Junta de Gobierno de la Congregación Mariana, entregaron a Carlos Lozano, director de la Clínica Cardio VID, un símbolo de luz como representación de la fe y la esperanza en la historia de la Clínica. Se reconoció a fundadores, benefactores, colaboradores e instituciones aliadas que han acompañado su crecimiento. Con los ciudadanos y equipo humano que la integran, la Clínica celebra el impacto positivo que deja en las familias y en la comunidad médica y académica. A través del desarrollo e implementación de procedimientos de vanguardia, con su trayectoria en el tratamiento de patologías de alta complejidad y vocación social, se ha consolidado como una clínica referente de Antioquia para el mundo. Únase a la celebración y conozca los servicios en www.cardiovid.org.co