La música, el teatro y los espectáculos familiares marcarán la programación del segundo semestre de 2026 del Teatro El Tesoro, que presentó una agenda diseñada para convocar públicos de diferentes edades y gustos artísticos, con una combinación de producciones internacionales, artistas locales y montajes especialmente pensados para la temporada de Navidad. El escenario, ubicado en El Tesoro Parque Comercial y con capacidad para 934 espectadores, continuará apostándole a una programación diversa que incluye conciertos de jazz, blues, soul, conciertos sinfónicos, teatro musical, propuestas infantiles y eventos tradicionales de fin de año, consolidándose como uno de los espacios culturales más activos de Medellín.

Una oferta para la ciudad

Para El Tesoro Parque Comercial es fundamental fortalecer la circulación de contenidos culturales en la ciudad. Por eso, la selección de los espectáculos responde a criterios de calidad artística y trayectoria de los invitados, esto para acercar las artes escénicas a distintos públicos. La apertura de la temporada será el 4 de septiembre con la Noche de Jazz, Blues y Soul en El Tesoro, un concierto realizado en alianza con el Colombo Americano de Medellín que contará con las voces de las estadounidenses Jillian Harrison-Jones y Sandy Lomax, acompañadas por la Big Band de Medellín. La temporada continuará el 17 de octubre con una versión renovada de La Sinfonía de los Bichos Raros de Puerto Candelaria y la Filarmónica Metropolitana ofrecerá Crazy Night: Los 80 Sinfónico, un concierto con más de 50 músicos en escena. La programación cerrará con los tradicionales espectáculos de Navidad, entre ellos El Show de Rudolf y las Novenas Navideñas con Cantoalegre, dirigidos al público familiar.

934 personas Es la capacidad del Teatro El Tesoro, un escenario para disfrutar la mejor programación artística. Foto: Cortesía.

Un punto cultural

El Teatro El Tesoro se ha consolidado como uno de los principales escenarios culturales de Medellín. Su programación mezcla diferentes géneros y formatos musicales, así como espectáculos familiares, además de desarrollar alianzas con organizaciones culturales como el Colombo Americano, la Filarmónica Metropolitana y productores locales. Además de las funciones en sala, el Teatro El Tesoro anunció que durante la temporada desarrollará experiencias artísticas complementarias en el lobby y otros espacios del Parque Comercial, con el propósito de ampliar la oferta cultural para los visitantes.

Programación Teatro El Tesoro 2026-2