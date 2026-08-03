Para un paciente que debe someterse a una cirugía ocular, y especialmente para quien viaja desde otro país, la seguridad no comienza en el quirófano. Empieza desde la primera orientación médica, continúa durante el diagnóstico y se extiende hasta el seguimiento posterior al procedimiento.

Bajo esa visión, la Clínica CEO alcanzó un logro sin precedentes: convertirse en la primera institución del mundo en recibir la doble acreditación del nuevo programa integrado de Global Healthcare Accreditation, GHA-USA.

El reconocimiento evalúa de manera conjunta la calidad clínica, la seguridad del paciente, la gestión organizacional y la capacidad de atender personas provenientes de otros países bajo estándares internacionales.

Para lograr este hito, durante tres años, CEO revisó y fortaleció sus procesos para responder a cerca de 700 estándares. “Más allá de acreditarse, el proceso transforma a toda la organización. Médicos, enfermeros, personal administrativo y directivo incorporan una cultura de mejora continua que se refleja en la atención”, explica José Francisco Bernal, Gerente general de CEO.