La sostenibilidad dio un nuevo paso para el Grupo GreenLand. La compañía informó que durante 2025 logró capturar 28.266 toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e) a través de sus cultivos de aguacate Hass, una cantidad que supera en un 25 % las emisiones producidas por toda la organización durante ese mismo año.
El resultado representa uno de los avances más relevantes dentro de la estrategia de Agricultura Regenerativa 360, modelo con el que la empresa busca integrar la productividad agrícola con la regeneración ambiental y el desarrollo social. Con esta medición, GreenLand logró renovar su certificación por quinto año consecutivo como empresa Carbono Neutro, con verificación externa del ICONTEC.
La medición fue realizada en Wakate, la productora de aguacate Hass del Grupo ubicada en Caldas, donde se implementan prácticas de conservación, restauración ecológica, manejo biológico de plagas y enfermedades, así como monitoreo climático para fortalecer la sostenibilidad de la operación.