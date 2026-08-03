En la mañana del domingo 2 de agosto, los alrededores de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot fueron el encuentro de una manada que camina la ciudad sobre cuatro patas. En el marco de la Feria de las Flores 2026, la Caminata Canina dispuso de 3.5 km de vía para que perros de todas las razas y algunos gatos recorrieran una Medellín que apuesta por el cuidado animal.
El evento dio marcha sobre la carrera 70 con dirección a San Juan, pasando por Carabobo y finalizando en Tierragro de Palacé, empresa organizadora de la caminata desde hace 27 años. El paso de la multitud era diverso, algunas personas andaban a ritmo continuo y acelerado, otras hacían una parada rápida en las piscinas distribuidas en todo el trayecto y hubo quienes se tomaban su tiempo en cada actividad acuática. Cada humano cumplía la labor de acompañar y cuidar a quienes protagonizaban el encuentro.
Al principio algunos perros parecían tímidos o confundidos, otros bailaban de un lado a otro sin decidirse sobre a quién saludar, pero conforme avanzaba la caminata todos terminaban por entender la dinámica: avanzar, jugando y disfrutando lo más que se pudiera.