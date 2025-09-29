Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Playas únicas, hoteles exclusivos, el parque acuático más grande del Caribe y una gastronomía increíble. Estos son los atributos de Cap Cana.

  • Cap Cana potencia su experiencia y sus planes en el Caribe. Fotos: Cortesía.
    Cap Cana potencia su experiencia y sus planes en el Caribe. Fotos: Cortesía.
  • Cap Cana: la ciudad destino que redefine el Caribe
  • Cap Cana: la ciudad destino que redefine el Caribe
  • Cap Cana: la ciudad destino que redefine el Caribe
hace 10 horas
bookmark

En el corazón de República Dominicana existe un lugar que va mucho más allá de lo que conocemos como resort: Cap Cana, una ciudad destino frente al mar Caribe, diseñada para sorprender en cada detalle. Aquí conviven playas reconocidas por la UNESCO por su blancura y aguas turquesa, una marina de clase mundial, campos de golf de talla internacional, hoteles de lujo, residencias exclusivas y una gastronomía que compite con las grandes capitales del mundo.

Con su marina galardonada como la número uno en pesca deportiva de especies de pico, un campo de golf diseñado por Jack Nicklaus, spas, parques de aventura y más de 100 restaurantes de clase mundial, Cap Cana se consolida como un destino único en el Caribe, capaz de enamorar tanto a familias como a viajeros de élite.

Joyas de la exclusividad

La oferta hotelera es otro de sus tesoros. Allí se encuentran nombres que son sinónimo de sofisticación: Secrets Cap Cana, Eden Roc —el único Relais & Châteaux del país—, Sanctuary Cap Cana, Hyatt Ziva y Zilara, Dreams Cap Cana, y hasta el esperado St. Regis Cap Cana, que marca la llegada de esta icónica cadena a República Dominicana. Cada uno con su estilo, pero todos compartiendo la exclusividad de Playa Juanillo y el servicio impecable que caracteriza a la ciudad.

Cap Cana: la ciudad destino que redefine el Caribe

Aventura inolvidable y cercana

Para quienes buscan experiencias únicas, la gastronomía sorprende con joyas como The Blind Butcher, donde la cocina se convierte en espectáculo, combinando mística, innovación y sabores que conquistan en cada bocado.

Travesía global

El destino también se ha convertido en escenario de eventos internacionales. En marzo de 2025, Cap Cana fue sede del ATP Challenger 175 – República Dominicana Open, Copa Cap Cana, un torneo que estrenó seis nuevas canchas de tenis y reunió a figuras como Alejandro Tabilo, David Goffin, Benjamin Bonzi, Brandon Nakashima y Tomás Martín Etcheverry, consolidando a la ciudad en el mapa deportivo global.

Cap Cana: la ciudad destino que redefine el Caribe

El parque acuático más grande del Caribe

En Cap Cana también hay adrenalina: El Dorado Water Park, el parque acuático más grande del Caribe, con más de 20 atracciones diseñadas para todas las edades, garantiza diversión en familia. Con sus toboganes de vértigo, piscinas de olas y áreas de juego, es un espacio pensado para liberar adrenalina y crear recuerdos inolvidables tanto en grandes como en pequeños.

Cap Cana: la ciudad destino que redefine el Caribe

Lo mejor para los viajeros colombianos

Cap Cana está a solo un vuelo directo de dos horas a Punta Cana desde Medellín. Una ciudad destino que combina lujo, aventura, naturaleza y cultura, y que redefine la manera de vivir el Caribe.

*Contenido realizado en alianza con República Dominicana.