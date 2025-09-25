¿Qué planes pueden congregar a las familias en el Valle de Aburrá y las regiones de Antioquia alrededor del tiempo libre? Comfama propone su agenda cultural, artística y recreativa para acompañar a los antioqueños en los días de receso escolar inspirados en la mística y el magnetismo de sus parques recreativos, y conectando con propuestas que exaltan el espíritu del ocio, el viaje, el juego, el cuerpo y el movimiento.

En un mundo acelerado, regalarse un respiro y reconectar con lo que realmente importa —la naturaleza, la familia, el juego, la alegría compartida— es una clara manifestación de bienestar. En Antioquia, los Parques Comfama se han convertido en refugios donde el tiempo libre cobra otro sentido: aire puro, paisajes que inspiran, experiencias que despiertan la curiosidad y fortalecen los lazos. Y lo mejor, es posible vivir todo esto con acceso desde $2.000 para afiliados en categoría A, es decir afiliados a la Caja que ganan hasta 2 salarios mínimos legales.

Los Parques Comfama como espacios de cuidado y bienestar

Como plataforma para el cuidado y el progreso, Comfama pone la vida en el centro, reconociendo que el ocio, el descanso y el disfrute del tiempo libre son fundamentales para vivir mejor. Por eso, cada uno de sus parques recreativos son espacios pensados en estimular el compartir en comunidad, el cultivo de pasiones, el descanso y la conexión con quienes más queremos, todo en entornos seguros, naturales y acogedores. Son lugares donde el disfrute se convierte en una forma de cuidar, celebrar la vida y construir bienestar colectivo.

“Nuestros parques han sido parte de la historia del ocio en Antioquia y hoy siguen transformándose para recibir a las nuevas generaciones. No son solo atracciones: son escenarios para encontrarnos, reír, contemplar y aprovechar el tiempo en familia, creando memorias que se quedan para siempre”, cuenta Juan Felipe Builes, responsable de los Parques Comfama.

En estos espacios, la idea de ocio y bienestar se materializa en 15 escenarios (13 parques y 2 parques móviles) que combinan tradición, cultura, naturaleza y diversión. Cada parque guarda una identidad propia: desde el encanto tradicional antioqueño de Tutucán, hasta la biodiversidad de Apartadó, la diversión en “las ballenitas” de Copacabana o las aventuras en la playa de Turbo Mar.

Isaac Arias, usuario que vivió “cuatro días increíbles” durante sus vacaciones en los Parques Comfama. Foto: Cortesía

Historias que inspiran a las familias

Durante la semana de receso escolar, los parques reciben cientos de familias en las Supervacaciones, una experiencia pensada para que vivan el ocio y la diversión en medio de la naturaleza.

Isaac, a sus 8 años, participó por primera vez de la Diversión en las Supervacaciones, lo recuerda con emoción: “me encantó todo: la naturaleza, jugar en las piscinas y sentir la emoción de las atracciones. Fue una semana muy divertida, llena de aventuras que no quiero olvidar”. Para él, las Supervacaciones fueron una oportunidad de vivir algo diferente: “Me divertí mucho, aprendí cosas nuevas y conocí nuevos amigos”.

Para su mamá, Yenifer Ledesma, la experiencia fue igual de valiosa: “Verlo llegar feliz, contando historias y esperando con ansias el día siguiente, me dio mucha tranquilidad. Sentí que estaba en buenas manos y que tenía la oportunidad de descubrir lugares nuevos con total alegría”.

Una invitación para usted

Los Parques Comfama se preparan para que los usuarios sigan disfrutando semana a semana de su programación especial en todos sus territorios, reafirmando su propósito de que el ocio, la recreación y el disfrute sean parte esencial del bienestar para las familias del departamento. Al mismo tiempo, se preparan para llevar a cabo la Diversión en las Supervacaciones para la semana de receso (entre el 4 y el 13 de octubre) y las vacaciones de diciembre. Conozca más sobre las Supervacaciones Comfama aquí. Así mismo, gracias a una red de alianzas entre Comfama y otras instituciones, el arte, la cultura y la recreación se materializan como un derecho al alcance de todos. Por ello, los afiliados a la Caja tienen la posibilidad de ingresar a museos, teatros y otros espacios como el Parque de la Conservación, Parque Explora, El Planetario o el Parque Norte.