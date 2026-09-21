Hay marcas que, con el paso del tiempo, logran convertirse en parte de la vida cotidiana de las personas. Colsubsidio es una de ellas. Por segundo año consecutivo, la empresa social de los colombianos fue reconocida entre las 23 marcas más queridas por los colombianos, de acuerdo con el Brand Love Index 2026, estudio realizado por Cluster Research que mide la conexión emocional que las personas construyen con las marcas.

El reconocimiento llega en un momento especial para Colsubsidio, el 18 de septiembre, celebró sus 69 años de historia generando oportunidades para millones de colombianos y sus familias.

El Brand Love Index analiza la relación de las personas con las marcas a partir de variables como consideración, preferencia, vínculo, identificación, lealtad y recomendación. El resultado reúne marcas de diferentes sectores y categorías que han logrado construir una relación cercana y sostenida con los colombianos.

Para Colsubsidio, este reconocimiento refleja una relación construida a lo largo de casi siete décadas y una presencia que va más allá de los servicios que ofrece. Durante el último año, más de 2,8 millones de trabajadores y beneficiarios y más de 96.000 empresas afiliadas hicieron parte de esta comunidad.

Detrás de estas cifras hay personas y familias que encuentran oportunidades para estudiar, acceder a una vivienda, cuidar su salud, disfrutar su tiempo libre o encontrar nuevas oportunidades laborales. También empresas que cuentan con Colsubsidio para acompañar a sus trabajadores y contribuir a su productividad.