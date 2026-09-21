Hace dos décadas, Santiago Durango Mejía, un joven emprendedor antioqueño con estudios en Harvard, Estados Unidos, inició el sueño de unir culturas a través de la tecnología. Su curiosidad y pasión por las máquinas lo llevaron a conectar importantes fabricantes de tuneladoras con proyectos de saneamiento básico en Colombia.
Esos fueron los inicios de VE Group, compañía fundada en Estados Unidos, con sede principal en Medellín y especializada en tecnologías y soluciones para infraestructura, que celebró, el pasado 11 de septiembre, sus 20 años de operación y expansión en Latinoamérica. El espacio también fue una oportunidad para conversar con aliados estratégicos sobre cómo potencializar el crecimiento durante estas dos décadas en un sector altamente técnico.