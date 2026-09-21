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La Escuela de Verano Saberes UPB 2026 pone en el centro la formación humana, el pensamiento crítico; y las nuevas habilidades y capacidades tecnológicas.

  • Foto: Cortesía.
    Foto: Cortesía.
  • Lina María Cano Vásquez, decana de Educación y Pedagogía de la UPB. FOTO Cortesía.
    Lina María Cano Vásquez, decana de Educación y Pedagogía de la UPB. FOTO Cortesía.
19 de septiembre de 2026
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La inteligencia artificial está transformando la enseñanza, el aprendizaje y plantea desafíos en las universidades. En este contexto, la Escuela de Verano Saberes UPB 2026 propone una conversación sobre las NeoSkills y el papel de la educación en una sociedad marcada por esos cambios tecnológicos, científicos y laborales.

Para Lina María Cano Vásquez, decana de Educación y Pedagogía de la UPB, el reto no es solo incorporar herramientas tecnológicas, sino integrarlas a los procesos formativos sin desplazar las capacidades humanas. “Ya no sólo es adquirir conocimiento, es usarlo en contexto”, señala.

Las NeoSkills, entendidas como nuevas habilidades y capacidades, cobran relevancia porque el conocimiento puede transformarse rápidamente. “Por esto, la universidad debe ofrecer bases que permitan a los estudiantes adaptarse, resolver problemas, innovar y responder a las necesidades de los entornos”, agrega. En ese sentido, la Escuela de Verano Saberes UPB 2026 se plantea como un espacio abierto a estudiantes, docentes, investigadores, profesionales y público general para reflexionar sobre estos desafíos. Para la Decana, su valor está en propiciar una conversación sobre el lugar de lo humano frente a la IA, discusión que adquiere relevancia para la educación, la sociedad, la ciudad y el país.

Lina María Cano Vásquez, decana de Educación y Pedagogía de la UPB. FOTO Cortesía.
Lina María Cano Vásquez, decana de Educación y Pedagogía de la UPB. FOTO Cortesía.

Un regalo para la ciudad

La Escuela de Verano Saberes UPB 2026 es un regalo para Medellín dentro de la celebración de los 90 años de vida institucional de la UPB. Llega a su décima edición este año y abre un espacio para pensar el futuro.

Sus ejes temáticos son Talentos del futuro e ”IA – Inteligencia del Amor”, con invitados nacionales e internacionales que propiciarán el diálogo entre ciencia, tecnología, ética, creatividad y humanismo. Se hará del 23 al 25 de septiembre y está dirigida a estudiantes, docentes, investigadores, profesionales y público general.

Encuentre la programación de las actividades académicas aquí.