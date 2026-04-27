Disfruta el Mundial con un viaje cultural inolvidable a Florida

El ambiente que traerá la Copa del Mundo a Florida no solo se sentirá en los estadios, sino también en sus calles, playas y ciudades que se preparan para recibir a miles de visitantes. Florida, epicentro del Mundial 2026, será un punto único donde el fútbol se mezcla con la identidad multicultural que define al estado.
Más allá de los partidos, el verdadero valor del viaje estará en la posibilidad de recorrer destinos cercanos que amplían la experiencia. Desde pueblos con herencia griega hasta enclaves costeros de lujo y centros de innovación científica, Florida es ideal para quienes quieren celebrar el mundo y tener una experiencia integral.