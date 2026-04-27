Disfruta el Mundial con un viaje cultural inolvidable a Florida

El ambiente que traerá la Copa del Mundo a Florida no solo se sentirá en los estadios, sino también en sus calles, playas y ciudades que se preparan para recibir a miles de visitantes. Florida, epicentro del Mundial 2026, será un punto único donde el fútbol se mezcla con la identidad multicultural que define al estado. Más allá de los partidos, el verdadero valor del viaje estará en la posibilidad de recorrer destinos cercanos que amplían la experiencia. Desde pueblos con herencia griega hasta enclaves costeros de lujo y centros de innovación científica, Florida es ideal para quienes quieren celebrar el mundo y tener una experiencia integral.

Tarpon Springs. Foto: Cortesía.

Tarpon Springs, un rincón griego en Florida

Ubicado en la costa del Golfo, Tarpon Springs es un destino que sorprende por su fuerte herencia helénica. Conocido por su histórica industria de esponjas marinas, este lugar conserva una atmósfera que remite directamente al Mediterráneo. Entre sus actividades se encuentra recorrer el muelle, explorar tiendas tradicionales y degustar auténtica gastronomía griega en restaurantes familiares. Platos como el souvlaki o el baklava hacen parte de una experiencia sensorial que trasciende lo turístico.

Otra de las recomendaciones es caminar por distrito histórico, visitar el monasterio ortodoxo y vivir algunos festivales culturales, en los que la música y las danzas tradicionales toman protagonismo. Tarpon Springs se encuentra a dos horas de Orlando.

The Palm Beaches, elegancia frente al mar

El conjunto de destinos conocido como The Palm Beaches reúne 39 ciudades costeras que combinan lujo, arte y naturaleza. Estas son ideales es ideal para quienes buscan equilibrar la emoción del Mundial con momentos de descanso y exploración cultural.

Museos, galerías, arquitectura histórica y una vibrante escena gastronómica hacen parte de su oferta. Además, sus playas de arena blanca y aguas tranquilas son perfectas para desconectarse entre partido y partido. Entre las más destacadas están West Palm Beach y Palm Beach Island, se pueden visitar centros culturales y aprovechar actividades al aire libre como el ciclismo o paseos en kayak. Si desea conocer esta parte de Florida es importante tener en cuenta que se encuentra a solo dos horas y media en carro desde Orlando.

West Palm Beach. Foto: Cortesía.

Centro Espacial Kennedy, ciencia y asombro

A pocas horas de los principales escenarios deportivos se encuentra el Centro Espacial Kennedy, uno de los íconos científicos más importantes de Estados Unidos.

Centro Espacial Kennedy. Foto: Cortesía.

Este complejo ofrece una experiencia inmersiva en la historia de la exploración espacial, con exhibiciones interactivas, simuladores y la posibilidad de conocer de cerca cohetes y tecnologías que han marcado hitos en la humanidad. Es recomendable dedicar al menos un día completo para asistir a las charlas con astronautas. Esta es una oportunidad única para complementar la pasión del fútbol con una mirada al pasado y al futuro. De esta manera, puede recrear la historia que llevó al ser humano por primera vez y estar más enterado de cómo volveremos a ella.