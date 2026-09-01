Copacabana salda una deuda histórica de 40 años con la renovación de su Parque Principal

“Qué maravilla. Esto es un sueño hecho realidad”. La frase de una ciudadana resume el sentimiento generalizado que se vivió durante la entrega de este renovado espacio público, el pasado sábado 29 de agosto de 2026. Durante el acto de entrega, el mandatario destacó el significado histórico de la obra para el municipio: “Señores periodistas, esta noche quedará en la memoria de todos los copacabanenses”, expresó con firmeza, mientras cientos de ciudadanos se reunían a su alrededor en un lugar que fue transformado en un moderno parque pensado para el encuentro y disfrute de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Fiel a su estilo de gobernanza, la jovialidad y cercanía del alcalde con su gente se evidenció en una conexión natural: un mandatario sin escoltas, que no es amigo de los palcos o zonas VIP, que comparte a pie de calle, de cerca con su comunidad y gobernando a puertas abiertas.

La intervención física incluye nuevos espacios de encuentro, mobiliario urbano de vanguardia, amplios corredores peatonales, jardines, restauración del patrimonio cultural, conexión directa con el sistema de bicicletas públicas EnCicla y 17 locales comerciales completamente equipados con servicios públicos. Además, cuenta con una red de 35 cestas ecológicas para fortalecer el manejo adecuado de los residuos. “Es hermoso ver a tanta gente reunida aquí”, manifestó el alcalde durante la jornada, al destacar que, en Copacabana las megaobras sí se ven y son una realidad tangible. Este hecho se suma a otros megaproyectos en marcha como la construcción de la nueva Plaza de Mercado y la nueva Estación de Policía, ratificando que Copacabana está a otro nivel.

Estas dinámicas de infraestructura y transparencia han sido respaldadas por los cero hallazgos en las auditorías de la Contraloría General de Antioquia para las vigencias 2024 y 2025, y son un factor determinante en la gestión pública que ha permitido cuidar los recursos y garantizar que las obras se ejecuten y se entreguen a la ciudadanía. Con la apertura del parque, luego de décadas, un alcalde le devolvió la esperanza y puso a soñar a su gente, demostrando que los grandes proyectos de ciudad se pueden concretar cuando hay determinación y voluntad.

La actual Administración de Copacabana se ha consolidado como la que más recursos ha gestionado en la historia del municipio, logrando atraer más de 80.000 millones de pesos para obras de alto impacto social e infraestructura, marcando una indiscutible revolución de progreso. Este impulso histórico ubica hoy a Copacabana en la vitrina regional, invitando a que todo el departamento y el país fijen sus ojos en el Norte del Valle de Aburrá como un nuevo polo de desarrollo y proyección socioeconómica. El parque donde los copacabanenses jugaron de niños, donde se encontraron con amigos y familiares, y donde transcurrieron generaciones enteras, inicia un nuevo capítulo. Copacabana avanza a paso firme hacia el progreso, haciendo que muchas de las metas de ciudad se conviertan en realidades.