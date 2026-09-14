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Violeta Betancur convirtió una experiencia personal en un libro ilustrado que combina creatividad, inteligencia artificial y educación emocional.

  • A sus 13 años, Violeta demuestra que no existe una edad determinada para comenzar a explorar aquello que nos apasiona. FOTO: El Colombiano
    A sus 13 años, Violeta demuestra que no existe una edad determinada para comenzar a explorar aquello que nos apasiona. FOTO: El Colombiano
hace 1 hora
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Una situación emocional marcó a Violeta y terminó convirtiéndose en el punto de partida de un proyecto creativo. En medio de aquel momento, una frase de la rectora de EAFIT, Claudia Restrepo, dirigida a los estudiantes de primer semestre, quedó resonando: “el miedo no está para detenernos, sino para protegernos”. Para Violeta, aquella idea se convirtió en un faro y abrió la puerta a una nueva manera de entender sus propios miedos.

Por eso logró convertir todo lo que estaba atravesando en Breathing the wind, un libro ilustrado que busca enseñar a los niños a regular sus emociones a través de la respiración. La historia utiliza la imaginación y el lenguaje visual para acercar una herramienta sencilla a los más pequeños: aprender a respirar y reconocer lo que ocurre en el cuerpo cuando aparece el miedo.

Violeta encontró en la inteligencia artificial la herramienta ideal para explorar, ensayar y aprender. Realizó más de 2.000 imágenes en Midjourney hasta conseguir que su personaje principal, un dragón, volara como ella lo imaginaba. El proceso implicó probar, equivocarse, ajustar y volver a empezar, hasta aprender a utilizar la tecnología como parte de su propio lenguaje creativo.

Creatividad para todos

La historia de Violeta ratifica que la ciencia, la tecnología y la innovación no solo tienen que ver con computadores, laboratorios o fórmulas complejas, que estas pueden encontrarse en la literatura, la ilustración, el diseño, la educación y la creatividad. Eso es especialmente importante para los jóvenes que todavía están buscando su vocación. No siempre es necesario escoger entre ser una persona creativa o una persona interesada en la tecnología porque las nuevas herramientas permiten cruzar conocimientos y construir proyectos que combinan diferentes disciplinas.

Medellín, como Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, busca precisamente fortalecer ese talento. La formación en habilidades digitales, programación, robótica, inteligencia artificial y competencias STEAM desde el colegio abre posibilidades para que los estudiantes conozcan diferentes campos antes de decidir qué camino quieren seguir.

Conozca más sobre este y otros proyectos que están transformando el presente con inteligencia artificial en GenZ.

* Contenido en colaboración con Alcaldía de Medellín y Universidad Eafit.