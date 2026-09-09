La diáspora colombiana en Estados Unidos se ha convertido en una de las fuerzas económicas más poderosas que están transformando la vida en Colombia. Los 1,77 millones de colombianos que viven en Estados Unidos (según la última estimación disponible del ACS de 2024) enviaron una cifra récord de 11.848 mil millones de dólares en remesas solo en 2024. En 2025, esa cifra había aumentado aún más, y Colombia recibió más de 13 mil millones de dólares. Como colombiano que vive en Estados Unidos, el dinero que envía a casa ayuda a cubrir el alquiler, la comida, los gastos escolares, la asistencia sanitaria y otras necesidades diarias, no solo es útil, sino que muchas veces es lo que permite que un hogar funcione. Por eso es importante elegir bien cómo enviar dinero a Colombia desde Estados Unidos. Si elige el servicio de transferencias de dinero adecuado, una mayor parte de su dinero llegará realmente a sus seres queridos.

Por qué las remesas son tan importantes en Colombia

Colombia es uno de los principales países receptores de remesas de América Latina, y las cifras lo demuestran. Según el Banco de la República, las remesas superaron los 10.000 millones de dólares por primera vez en 2023 y alcanzaron un récord del 2,8% del PIB en 2024. En 2025 aumentaron un 10,6% (13.098 millones de dólares). En la actualidad, las remesas representan el 79% de los ingresos por exportación de petróleo de Colombia y más del triple de sus exportaciones de café, lo que las convierte en una de las fuentes de ingresos extranjeros más importantes del país. El alcance también está aumentando. El número de colombianos que reciben remesas pasó de poco menos de un millón en 2016 a 2,1 millones a mediados de 2024. Para muchos de esos hogares, ese dinero cubre las necesidades básicas que permiten que la vida cotidiana siga su curso.

BOSS Money: una solución diseñada para la diáspora

BOSS Money se diseñó para satisfacer las necesidades específicas de las comunidades de inmigrantes y expatriados. A diferencia de las plataformas de otros operadores, no se trata de una función añadida a una plataforma bancaria. BOSS Money es una herramienta creada específicamente para personas que envían dinero al extranjero con regularidad. Para los colombianos que viven en Estados Unidos, BOSS Money ofrece una aplicación móvil (la aplicación BOSS Money, disponible en la App Store y en Google Play) que permite enviar dinero a casa en cuestión de minutos. Además, ofrece múltiples formas de pago (tarjeta de débito y crédito, ACH, Apple Pay, Google Pay o la cartera de BOSS Money) y diversas opciones para que su familia reciba el dinero. Pueden recogerlo en efectivo, recibirlo mediante un ingreso bancario o a través de una cartera móvil. Lo que distingue a BOSS Money no es tanto una característica concreta, sino más bien su enfoque. En lugar de obligarlo a seguir una única vía de pago con opciones limitadas, lo deja a su decisión y mantiene la transparencia del proceso de principio a fin.

Vínculos estrechos con la comunidad colombiana

Enviar dinero a casa es algo personal. Normalmente significa que alguien cuenta con usted, y necesita saber que el servicio que utiliza entiende eso. BOSS Money es una plataforma operada por IDT Corporation, una empresa que lleva décadas desarrollando servicios de comunicación y pago específicamente para las comunidades de inmigrantes y de la diáspora. Esto quiere decir que adaptaron sus servicios a las necesidades de los inmigrantes y la diáspora tras su lanzamiento. Esas necesidades dieron forma a la empresa desde el principio. Por ejemplo, la aplicación y el servicio de atención al cliente están disponibles tanto en español como en inglés. Puede consultar las comisiones, las opciones de envío y los detalles de la transferencia en el idioma con el que se sienta más cómodo.

CEl servicio de atención al cliente está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de chat, correo electrónico o teléfono. Incluso puede iniciar un envío de dinero a Colombia a través de WhatsApp, lo cual es una opción rápida y cómoda para muchos usuarios. BOSS Money es además una empresa de transferencia de dinero con licencia, registrada en la FinCEN. Esto significa que sus transferencias se realizan a través de un canal regulado y responsable.

Rapidez y transparencia, sin incertidumbre

Cuando una familia necesita ayuda, el tiempo es fundamental. Un envío rápido de dinero a Colombia puede ayudar a pagar una factura urgente, un gasto escolar o una necesidad del hogar sin que nadie tenga que esperar más de lo necesario. La mayoría de los envíos a través de la aplicación BOSS Money se completan en cuestión de minutos, no de días. Antes de realizar el envío, la aplicación le muestra las comisiones por enviar dinero a Colombia —si las hay— y el tipo de cambio, así como la cantidad que se espera que reciba el destinatario. Ese nivel de transparencia le ayuda a comparar proveedores y a evitar comisiones ocultas. Las comisiones ocultas que aplican algunos proveedores y los recargos por el tipo de cambio pueden reducir la cantidad que recibe el destinatario. Con algunos proveedores, una transferencia mensual de 500 dólares a Colombia puede suponer un costo de entre 180 y 420 dólares al año, solo en diferencias de tipo de cambio. La aplicación BOSS Money también ofrece un seguimiento en tiempo real a través de notificaciones push, SMS o correo electrónico, para que puedas rastrear su envío en lugar de quedarte con la duda. Esta combinación de rapidez, transparencia en las tarifas y visibilidad es lo que convierte un proceso estresante en uno sencillo y agradable.

La seguridad como base

Dado que los servicios de envío de dinero de BOSS Money se prestan a través de IDT Payment Services, una entidad de transferencia de fondos autorizada, registrada en la FinCEN y con licencia en todo el territorio de Estados Unidos, cada transferencia que realices se procesa a través de un canal financiero regulado y auditado, y no mediante un método alternativo no oficial. La aplicación utiliza transacciones cifradas, supervisión del fraude en tiempo real y autenticación de múltiples factores, incluyendo identificación facial e inicio de sesión con código de acceso. Si una transferencia no se entrega, BOSS Money la cubre con una garantía de reembolso total. Estos elementos forman parte de la base que hace posible todo lo demás en la aplicación para cualquiera que quiera realizar una transferencia de dinero segura a Colombia. Por eso, más de un millón de clientes de las comunidades de inmigrantes y de la diáspora ya confían en BOSS Money para enviar dinero a sus familias.

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