Desde el lunes 14 de septiembre, Rionegro será la primera ciudad en Colombia en contar en su transporte público colectivo con un sistema de recaudo y pagos abiertos, para hacer más fácil el desplazamiento de sus usuarios. Durante un mes, 35 buses que cubren dos rutas en la zona urbana serán parte de una prueba piloto en la que se implementerá la tecnología PAYG (Pay As You Go) y MTT (Multi-Trip Ticketing), la cual no existe en ningún otro sistema de este tipo en el país, incluyendo el Metro de Medellín.
Pablo Villareal, CEO de Luup Group S.A.S., la empresa que está detrás de este desarrollo, contó que esta tecnología les permitirá a los pasajeros pagar su viaje con cualquier tarjeta débito o crédito de Mastercard y Visa, sin que tenga que estar vinculada a ningún programa o medio de pago.
“Este es un sistema que recibe cualquier medio de pago. La idea es empezar a facilitar el acceso al transporte habilitando diferentes medios de pago sin tener que estar casado con alguno en particular”, comentó Villarreal.
Esta tecnología es utilizada por los sistemas de transporte público masivo de ciudades como Londres, Madrid, Tokio y Nueva York, pero en Colombia no existe otro que lo haya implementado. La idea de esta prueba piloto que iniciará en Rionegro es demostrar su eficacia y eficiencia, y que las personas sí pueden tener mayores facilidades de pago en sus modos de transportes, que complemente otras formas de cancelación del viaje, como el efectivo.
“Es muy difícil tener un sistema de pagos abiertos con este nivel de complejidad, por eso es destacable que una ciudad como Rionegro dé un paso tan grande hacia adelante”, dice Pablo Villarreal, CEO de Luup.