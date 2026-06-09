CUN, aprender de manera entretenida y desde una experiencia que transforma

Entretener, generar acceso equitativo a formación de calidad en todo el país, implementar modelos de aprendizaje diferentes que ubican en el centro a quien está aprendiendo, así como ser una plataformatecnológica referente en Latinoamérica, son objetivos que ha venido materializando la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN). Ahora, con la aplicación transversal del concepto de ‘edutainment’, continúa por esa senda que transforma la preparación académica en una experiencia cercana, dinámica y que perdura en el tiempo. En este escenario, la CUN impulsa una apuesta que confirma su planteamiento con respecto al entretenimiento y su relevancia en los procesos de formación, a través de la campaña ‘Entretener para aprender, aprender para transformar’, una manera diferente de relacionamiento que llevará a distintas ciudades del país el aprendizaje de calidad y entretenido, promoviendo acceder a él de manera igualitaria. Esta experiencia estará presente en Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Montería, Sincelejo, Cúcuta, Bucaramanga, Medellín, Bogotá, Manizales, Pereira, Armenia, Cali, Neiva, Ibagué, Villavicencio y Yopal. El objetivo es acercar la marca, por medio de actividades en lugares de alto tráfico como barrios, parques y centros comerciales, con el fin de que las personas accedan a la oferta de formación que tiene la CUN, capitalizando las ventajas que existen de financiación, acceso y coberturas. Esta propuesta de acercamiento divergente parte de una realidad: el proceso de aprendizaje se transformó, dejando de lado el planteamiento clásico que lo concibe como un asunto magistral y estático, para convertirse en una vivencia entretenida que genera sentido, conexión y aplicación en distintos entornos del sector real, sin dejar de lado el rigor académico. La expansión de tecnologías y el acceso a contenidos digitales han modificado la forma en que se construye el conocimiento. Hoy, el aprendizaje no solo es consumido, sino que se experimenta, se comparte y se transforma en tiempo real. Esta realidad plantea un reto para las instituciones porque implica evolucionar hacia modelos capaces de integrar lo tecnológico con lo humano, lo conceptual con lo emocional y lo teórico con lo práctico; lo adaptativo como metodología: entender la particularidad como epicentro y ajustarse a ella, no al revés, porque en este contexto el molde no es rígido, él se ajusta y adapta.

Formación, transformación y permanencia

Jaime Alberto Rincón Prado, rector de la CUN, destaca que la propuesta de la Corporación radica en la construcción de un ecosistema donde la formación es diferente y se basa en el entretenimiento. “Nuestro ecosistema está hecho para ser entretenido. No solo tiene que ver con que usted entre y le den una clase, es todo lo que hay alrededor del modelo, del portafolio y de la oferta de valor”, sostiene el rector. Para Rincón Prado, espacios como KUN (CUN con K, ubicados en Bogotá) materializan esta propuesta porque allí el proceso deformación se lleva a cabo en ambientes disruptivos, que combinan la seriedad del proceso académico con elementos de contexto que lo hacen entretenido como espacios de realidad virtual, salas de videojuegos y canchas de bolos. “En los KUN (ubicados en Chapinero y Bosa) vemos que es posible que estos dos elementos: -entretenimiento y procesos deformación- convivan de manera armónica y potencien los resultados académicos. Y vamos más allá porque allí mismo, en los KUN, existen espacios desarrollados para que las empresas puedan conocer y aprovechar VISUM, nuestra Universidad Corporativa, que es la oferta de educación continua que tenemos para compañías PYMES y MIPYMES; la cual combina, casi que de manera exclusiva en el país el diagnóstico, la formación a medida de cada necesidad y el uso de tecnología aplicada a cada caso en particular”. De acuerdo con el rector, el camino que inicia con la formación entretenida por ciclos técnico,tecnólogo y profesional, pasando por la oferta de especializaciones, e incorporando la Universidad Corporativa, da cuenta de que los procesos de preparación son continuos. “Creemos que aprender es un asunto que permanece en el tiempo; que va de la CUNa a la CUNbre. Por eso generamos todas las condiciones para que las personas que quieren formarse, bien sea iniciando el camino de la preparación en educación superior, o continuarlo, lo puedan hacer desde la vocación dejando un poco de lado la financiación o los componentes económicos”. En tal sentido, el rector hizo énfasis en CL Ayuda, como una nueva experiencia de pago 100% digital que busca fomentar el acceso a la educación superior desde la simplicidad en la solicitud de créditos, con tasas de interés del 0%, aprobación en ocho minutos, inclusive con reportes negativos en el historial crediticio. De igual manera, CL tiene un centro de soluciones en un solo lugar que brinda servicios confiables de atención inmediata en movilidad para bicicletas y automóviles; en el hogar para asuntos de plomería y cerrajería; en salud con orientación médica telefónica y atención en casa; veterinaria como por ejemplo visita domiciliariay asesoría legal 24/7.

El camino para ser una StartUp: tecnología, emoción y transformación

El modelo que sustenta esta propuestase basa en el ‘edutainment’, un abordaje que deja en el centro de los procesos formativos el entretenimiento, transformando la experiencia en un proceso activo, memorable y que perdura en el tiempo. A través de herramientas como videojuegos, narrativas digitales e hipermedios, se configuran entornos donde la interacción no es un complemento, sino el eje central del proceso. Este enfoque permite que el conocimiento no solo se comprenda, sino que se interiorice al vincularse con emociones, experiencias y contextos reales que fortalecen su apropiación.