CUN, aprender de manera entretenida y desde una experiencia que transforma

Entretener, generar acceso equitativo a formación de calidad en todo el país, implementar modelos de aprendizaje diferentes que ubican en el centro a quien está aprendiendo, así como ser una plataformatecnológica referente en Latinoamérica, son objetivos que ha venido materializando la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN). Ahora, con la aplicación transversal del concepto de ‘edutainment’, continúa por esa senda que transforma la preparación académica en una experiencia cercana, dinámica y que perdura en el tiempo.
En este escenario, la CUN impulsa una apuesta que confirma su planteamiento con respecto al entretenimiento y su relevancia en los procesos de formación, a través de la campaña ‘Entretener para aprender, aprender para transformar’, una manera diferente de relacionamiento que llevará a distintas ciudades del país el aprendizaje de calidad y entretenido, promoviendo acceder a él de manera igualitaria.
Esta experiencia estará presente en Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Montería, Sincelejo, Cúcuta, Bucaramanga, Medellín, Bogotá, Manizales, Pereira, Armenia, Cali, Neiva, Ibagué, Villavicencio y Yopal. El objetivo es acercar la marca, por medio de actividades en lugares de alto tráfico como barrios, parques y centros comerciales, con el fin de que las personas accedan a la oferta de formación que tiene la CUN, capitalizando las ventajas que existen de financiación, acceso y coberturas.
Esta propuesta de acercamiento divergente parte de una realidad: el proceso de aprendizaje se transformó, dejando de lado el planteamiento clásico que lo concibe como un asunto magistral y estático, para convertirse en una vivencia entretenida que genera sentido, conexión y aplicación en distintos entornos del sector real, sin dejar de lado el rigor académico.
La expansión de tecnologías y el acceso a contenidos digitales han modificado la forma en que se construye el conocimiento. Hoy, el aprendizaje no solo es consumido, sino que se experimenta, se comparte y se transforma en tiempo real. Esta realidad plantea un reto para las instituciones porque implica evolucionar hacia modelos capaces de integrar lo tecnológico con lo humano, lo conceptual con lo emocional y lo teórico con lo práctico; lo adaptativo como metodología: entender la particularidad como epicentro y ajustarse a ella, no al revés, porque en este contexto el molde no es rígido, él se ajusta y adapta.