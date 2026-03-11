Más de 3 millones de personas en Colombia viven con diabetes, siendo la tipo 2 una de las más comunes, según el Ministerio de Salud. Para contar esta realidad, SMARTFILMS® y la compañía de medicinas, Lilly, se unieron en una campaña de educación sanitaria, con el propósito de generar conciencia sobre el autocuidado y esta enfermedad silenciosa.

La iniciativa logró reunir, en un set de grabación profesional, a profesionales de la salud, periodistas especializados de varias regiones del país y a reconocidos talentos de nuestro país como Mario Ruiz, Tiberio Cruz, Carolina Sepúlveda, Mila Martínez y Ana Cristina Botero, quienes dieron vida a las historias que la diabetes no ha contado, pues hoy 8 de cada 100 personas vive con diabetes y la mitad aún no lo sabe, de acuerdo con la International Diabetes Federation.

Durante el “SMARTFILMS® - Lilly Challenge” se realizaron cinco cortometrajes impactantes grabados en tiempo real, una actividad que busca sensibilizar a la sociedad sobre la diabetes a través del cine hecho con celular. Todo esto, dirigido por los ganadores del festival SMARTFILMS® 2025.

Las estadísticas los impulsaron a utilizar el poder de la narrativa audiovisual para transformar el desconocimiento en prevención y autocuidado. Esta campaña educativa, en un proceso creativo, desarrolló diferentes piezas cinematográficas que invitan a la población a poner el foco en la salud y los hábitos saludables para frenar las complicaciones de una problemática que, de no ser controlada, impactará cada vez más la calidad de vida de millones de personas en el futuro.

Su idea es transformar la falta de conocimiento o la desinformación en una narrativa de empoderamiento, donde el cine sea el puente para que los pacientes se sientan identificados y los ciudadanos reconozcan la importancia de escuchar a su cuerpo. Los cortometrajes pronto estarán disponibles en una landing page y en las redes de SMARTFILMS®.

Al final del día, este ejercicio de co-creación entre SMARTFILMS® y Lilly generó una serie de contenidos que pone a las personas que viven con diabetes tipo 2 en la conversación nacional, utilizando el arte como el vehículo principal para educar a la población y demostrar que, con un celular y un propósito claro, todos podemos ser agentes de cambio en la salud de nuestro país.

*Contenido en alianza con Lilly.