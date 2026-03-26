Con la llegada de la Semana Santa, miles de colombianos se movilizarán por las principales vías del país en una de las temporadas de mayor tráfico del año. En este contexto, la motocicleta se mantiene como uno de los medios de transporte más utilizados, gracias a su practicidad, eficiencia y facilidad para recorrer tanto trayectos urbanos como intermunicipales. Este incremento en la movilidad resalta la importancia de promover hábitos de conducción responsables que permitan disfrutar cada recorrido de manera segura.

En línea con este propósito, AKT Motos, compañía colombiana con más de 20 años de trayectoria en el sector, impulsa su campaña de seguridad vial “Mi familia me espera”, una iniciativa que busca generar conciencia sobre el valor de la vida en la vía y la importancia de tomar decisiones responsables en cada trayecto. Como parte de este mensaje, la marca se unió a Rigoberto Urán, uno de los íconos del ciclismo colombiano, para amplificar el llamado a la prudencia, el autocuidado y la responsabilidad en cada recorrido, sin dejar de lado la emoción, la libertad y la conexión con el entorno que representa viajar en moto.

“Viajar en moto es una experiencia única que combina libertad, cercanía con el entorno y la posibilidad de disfrutar cada trayecto, pero también implica una gran responsabilidad. Más allá de la experiencia o la confianza al conducir, es fundamental mantener una actitud preventiva y anticiparse a cualquier situación en la vía. Desde AKT Motos insistimos en la importancia de la prudencia, el respeto por las normas de tránsito y el uso adecuado de todos los elementos de protección. Al final del día, detrás de cada motociclista hay una familia que lo espera de regreso a casa”, afirma Juliana Correa, Directora de Mercadeo de AKT Motos.