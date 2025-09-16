Distrito Sur, el nuevo corazón urbano de Sabaneta

Distrito Sur es el inicio de una nueva ciudad dentro de Sabaneta, territorio testigo de una transformación urbana sin precedentes: un polo que integrará vivienda, comercio, cultura, educación y espacio público para redefinir la forma de vivir en el sur del Valle de Aburrá. Lo que antes era una zona en transición, hoy se convierte en escenario de una visión compartida entre múltiples desarrolladores, instituciones y la comunidad, que construirán juntos un nuevo corazón urbano. Liderado por Umbral Propiedad Raíz, Distrito Sur garantiza bienestar, cercanía y conexión, pues, más que edificios, compone un lugar que lo tiene todo cerca, con la posibilidad de disfrutar de la movilidad inteligente, y en donde los espacios verdes y el diseño arquitectónico conviven con la vida cotidiana.

De zona industrial a corazón urbano

Este motor de progreso colectivo comienza a levantarse a la altura de la estación La Estrella del metro, entre la Avenida Las Vegas y la Avenida Regional, en una ubicación inmejorable al sur del Valle de Aburrá, que lo convierte en un referente para quienes buscan una mejor calidad de vida. Con la propuesta de un modelo integral de ciudad, Distrito Sur asume el reto de contribuir con la transformación de Sabaneta en un epicentro metropolitano, en donde la vivienda se complementa con comercio, oficinas, cultura, gastronomía, educación y espacio público de calidad. “Lo que ofrecemos no son cuatro paredes. Es todo un ecosistema que se construye en conjunto con otros actores: el metro, los parques, los teatros al aire libre y los espacios de comercio”, señala Eduardo Escobar, gerente financiero de Umbral. La visión es clara: consolidar un entorno donde todo está al alcance, caminable, conectado y vibrante. Donde antes había fábricas, industrias y manufactura, hoy se encuentra el lugar que ofrece soluciones de vivienda. Además de contar con espacio público y de entretenimiento con parques, ciclorrutas y nuevas vías de transporte, Distrito Sur tiene cercanía con centros comerciales, la estación La Estrella del Metro y Arena Primavera, el que será el nuevo centro de entretenimiento del sur del Valle de Aburrá.

Kosmos, el proyecto que abrió camino en Distrito Sur

El primer desarrollo de Distrito Sur es el proyecto Kosmos, un éxito en ventas gracias a su ubicación estratégica y su gran potencial de valoración. Sus compradores, pioneros en este polo de desarrollo, encontraron allí garantía de rentabilidad y proyección. Con la visión de proyectar al futuro, Kosmos fue el punto de partida de un sueño colectivo que tomó forma en Sabaneta, y que representa, más que un hogar, la conexión con la ciudad que continúa en crecimiento. Para sus propietarios, no fue solamente la compra de un apartamento: fue la oportunidad de ser parte de la transformación de la zona y la posibilidad de proyectar un estilo de vida conectado y moderno, en dos torres con seis tipologías de apartamento cada una, y zonas comunes pensadas para el ocio, el descanso, el ejercicio y la productividad.

Gaia, el proyecto que conecta ciudad y naturaleza

Tras el éxito de Kosmos llega Gaia para complementar la oferta de vivienda en Distrito Sur. Su lanzamiento oficial será el 20 y 21 de septiembre. Esta es una excelente opción para quienes buscan tranquilidad y cercanía con la vida urbana. Su primera torre contará con 150 unidades y zonas comunes de última generación: piscina, salón social, terrazas con miradores, social kitchen y lugares de esparcimiento en donde familias, parejas y amigos podrán compartir y construir la que será su nueva vida en Distrito Sur. Asimismo, destaca por nuevas tipologías de apartamentos, plazos de pago flexibles y un frente comercial hacia la Avenida Las Vegas, en medio de un entorno que vibra con nuevas posibilidades, ideal para quienes creen en la fuerza de los nuevos comienzos. “Más que lo que ofrece al interior, Gaia se complementa con lo que estamos construyendo alrededor: dos parques públicos, alamedas, ciclorrutas, senderos y zonas verdes que harán parte de la vida cotidiana de los residentes”, agrega Escobar.

Una apuesta de ciudad

Distrito Sur es un ecosistema que funciona alrededor de la vida urbana en donde todo está conectado. “Es el nacimiento de una nueva zona; un macro-urbanismo diseñado para el ciudadano de a pie, no para las fábricas. Un lugar donde el día de mañana tendremos un corredor con usos mixtos que le cambie la cara a esta parte del Valle de Aburrá”, dice Escobar. En este sentido, Distrito Sur no es un sueño lejano: ya está en marcha. Con los primeros proyectos en construcción y la planeación de nuevas etapas, la transformación del territorio ya es visible. “Lo que veremos en los próximos años será, más que crecimiento urbano, el nacimiento de una ciudad dentro de otra, un ícono arquitectónico y social que pondrá a Sabaneta en el mapa como referencia de innovación urbana en Colombia. Queremos convertir esta zona en un nuevo corazón metropolitano, que no se construye con cemento: se construye con visión, con comunidad y con la convicción de que el futuro de Sabaneta comienza aquí”, afirma Escobar.