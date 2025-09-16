Distrito Sur, el nuevo corazón urbano de Sabaneta

Distrito Sur es el inicio de una nueva ciudad dentro de Sabaneta, territorio testigo de una transformación urbana sin precedentes: un polo que integrará vivienda, comercio, cultura, educación y espacio público para redefinir la forma de vivir en el sur del Valle de Aburrá. Lo que antes era una zona en transición, hoy se convierte en escenario de una visión compartida entre múltiples desarrolladores, instituciones y la comunidad, que construirán juntos un nuevo corazón urbano.
Liderado por Umbral Propiedad Raíz, Distrito Sur garantiza bienestar, cercanía y conexión, pues, más que edificios, compone un lugar que lo tiene todo cerca, con la posibilidad de disfrutar de la movilidad inteligente, y en donde los espacios verdes y el diseño arquitectónico conviven con la vida cotidiana.