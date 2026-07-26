Antes de preguntarse cómo usar la inteligencia artificial, las empresas tienen hoy la oportunidad de resolver primero una pregunta clave y estratégica que definirá su relación con la tecnología, antes de avanzar en cualquier implementación: ¿para qué la quieren y para qué la necesitan? Las que logren responder con claridad esta inquietud tendrán una ventaja competitiva frente a aquellas que solo se limitan a sumarse a la carrera por adoptar nuevas tecnologías sin tener un rumbo definido.
La reflexión surgió en La Mesa del Futuro, una conversación organizada por EL COLOMBIANO con el apoyo de Indra Group, que convocó este jueves 23 de julio a líderes empresariales para discutir en conjunto cómo enfrentar los retos, los desafíos y las oportunidades de la implementación de nuevos desarrollos y herramientas tecnológicos sin caer en la adopción sin rumbo en la que caen muchas empresas en la actualidad.
El llamado de los panelistas que lideraron la conversación es que hay que convertir la incertidumbre tecnológica en una hoja de ruta concreta. Eso implica revisar qué tan preparado está el talento interno de su organización, qué tan clara es su gobernanza sobre los datos y qué tan dispuesta está su cultura a moverse con la misma agilidad que ya exhiben las compañías nativas digitales.
La reflexión central del encuentro fue que la tecnología, bien gestionada, puede convertirse en una palanca real de competitividad para las empresas del país. Para lograrlo se requiere una combinación de tres factores que hoy siguen siendo escasos en buena parte del tejido empresarial colombiano: formación de talento propio, gobernanza clara sobre los datos y, sobre todo, criterio humano capaz de acompañar cada decisión tecnológica.