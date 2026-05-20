Colombia se prepara para las elecciones con el mayor despliegue de observación internacional en su historia. El foro Colombia 2026: el mundo observa. Legitimidad y transparencia para la democracia, promovido por el CNE, reunió a autoridades electorales, misiones internacionales y organizaciones de la sociedad civil para analizar los riesgos y fortalezas del proceso. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, aseguró que el país contará con “la misión de observación más grande en la historia” y recordó que, después de Brasil y México, Colombia tiene las elecciones más grandes de la región.

Observación internacional: legitimidad antes, durante y después

La observación electoral no se limita al día de la votación. Implica seguimiento a la etapa preelectoral, la jornada en sí y el periodo posterior de escrutinios. Para Leandro Querido, director ejecutivo de Transparencia Electoral, Colombia ha asumido la observación como una política pública sostenida en el tiempo. “Cuando hay observación electoral la voluntad popular está resguardada”, afirmó y añadió que esta herramienta disuade el fraude, detecta irregularidades y fortalece la confianza ciudadana. En el ámbito nacional, Alejandra Barrios, directora de la MOE, recordó que Colombia lleva más de 20 años construyendo una cultura de vigilancia ciudadana. “Es el ejercicio de acción colectiva más fuerte y permanente que tenemos en el país. Es una decisión de los colombianos de creer en la democracia”. Sin embargo, advirtió que el país enfrenta desafíos como la presencia de grupos armados ilegales, la trashumancia electoral y la participación indebida en política de funcionarios públicos.

+ de 850 observadores internacionales. En la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2022 el número fue de 387 observadores.

Articulación, apoyo y cooperación

El panel sobre articulación internacional dejó claro que la cooperación no implica injerencia, sino acompañamiento técnico y preventivo. Nicolás Liendo, de IDEA Internacional, recordó que las elecciones son el proceso logístico más grande en tiempo de paz que organiza un Estado. “No solo se trata de lo que ocurre el día de las elecciones; todos los actores del ecosistema electoral deben involucrarse”.

La observación electoral se consolida en América Latina como herramienta clave para fortalecer la democracia a pesar de los retos. FOTO Cortesía

Un riesgo latente

La mayor amenaza actual no es tecnológica, sino narrativa. Alejandra Barrios alertó sobre una estrategia de distorsión que mezcla verdad con falsedad y que ha generado desconfianza hacia las autoridades electorales.

Colombia frente al espejo regional

La conclusión del encuentro fue clara: toda elección nacional es hoy un evento de impacto internacional. La presencia de misiones extranjeras busca servir como garante imparcial y emitir informes con recomendaciones que permitan mejorar el sistema. Colombia enfrenta riesgos propios: orden público, presión de actores armados, tensiones políticas, pero también exhibe fortalezas: instituciones autónomas, experiencia acumulada y una ciudadanía acostumbrada a vigilar. En palabras del presidente del CNE, el mensaje es que “tenemos garantías e instituciones fuertes”. En un contexto regional donde la legitimidad democrática enfrenta cuestionamientos, el país busca demostrar que la transparencia no es un discurso, sino un proceso verificable; y que la vigilancia y la observación electoral activa legitima los resultados.

“Tenemos garantías e instituciones fuertes. Estamos para cuidar las elecciones; que gane el que tenga que ganar, pero que gane en democracia”.

Cristian Quiroz

Presidente del CNE