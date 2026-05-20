Colombia se prepara para las elecciones con el mayor despliegue de observación internacional en su historia. El foro Colombia 2026: el mundo observa. Legitimidad y transparencia para la democracia, promovido por el CNE, reunió a autoridades electorales, misiones internacionales y organizaciones de la sociedad civil para analizar los riesgos y fortalezas del proceso.
El presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, aseguró que el país contará con “la misión de observación más grande en la historia” y recordó que, después de Brasil y México, Colombia tiene las elecciones más grandes de la región.