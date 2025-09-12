En el noroccidente antioqueño, Urabá se ha consolidado como uno de los principales polos agroindustriales del país. Aunque el banano ha sido históricamente el cultivo insignia de la región, el plátano se ha ganado un lugar fundamental en la economía y en la vida de miles de familias campesinas.
La región concentra cerca del 60 % de las hectáreas sembradas de banano en el país y, al mismo tiempo, se ha consolidado como epicentro de exportación de plátano. Solo en 2024, Colombia exportó alrededor de 6,15 millones de cajas de plátano, de las cuales 3 millones fueron comercializadas por Uniban.
La compañía, principal comercializadora de banano en Colombia y la quinta en el mundo, ha liderado este proceso bajo un modelo asociativo que permite a pequeños agricultores acceder a mercados internacionales. Hoy son cerca de 2.500 familias vinculadas, muchas de ellas encabezadas por mujeres, comunidades afrodescendientes e indígenas.