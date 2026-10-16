EnCicla cumple 15 años como sistema de bicicletas públicas del Valle de Aburrá, con más de 22,2 millones de viajes, más de 150 estaciones y más de 150.000 usuarios registrados. Lo que comenzó en 2011 con 105 bicicletas y 6 estaciones se convirtió en una alternativa de movilidad sostenible que conecta distintos municipios y complementa el transporte público metropolitano.

En esta nueva etapa, el sistema busca fortalecer su operación mediante la recuperación de estaciones, el mantenimiento de la infraestructura, la reutilización de componentes y la modernización tecnológica. Según el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, sus viajes han contribuido a evitar aproximadamente 10.612 toneladas de dióxido de carbono (CO₂), mientras las estrategias de cultura ciudadana promueven el uso responsable de la bicicleta.

Una idea universitaria que llegó a toda la región

EnCicla llega a los 15 años de funcionamiento como una de las iniciativas de movilidad sostenible del Valle de Aburrá. Inició como un proyecto académico para promover el uso de la bicicleta en Medellín se convirtió en un sistema público que conecta distintos municipios y facilita los desplazamientos cotidianos, en articulación con el transporte masivo.

La iniciativa surgió en 2009, cuando estudiantes de Ingeniería de Diseño de Producto de la Universidad EAFIT estructuraron una propuesta de bicicletas públicas para la ciudad. Con el respaldo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la articulación entre la academia y la gestión pública, el proyecto avanzó hasta su puesta en funcionamiento.

El 10 de octubre de 2011 comenzó la prueba piloto con 105 bicicletas y 6 estaciones, orientada principalmente a conectar puntos cercanos a las estaciones Suramericana y Estadio del Metro con las universidades Nacional y Pontificia Bolivariana. La iniciativa también incorporó 40 bicicletas en el Parque Arví.

En sus primeros años, el sistema amplió su cobertura e incorporó estaciones automáticas. Entre 2012 y 2015 se integró con la tarjeta Cívica, un paso importante para conectar los viajes en bicicleta con el transporte público metropolitano. Para 2015 contaba con 25 estaciones y cerca de 1.100 bicicletas.

Una red metropolitana y más de 22 millones de viajes

La expansión continuó durante la segunda mitad de la década de 2010. En 2019, EnCicla alcanzó las 100 estaciones. El sistema llegó a municipios como Bello, Envigado y Sabaneta y fortaleció la conexión entre la bicicleta y el Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá.

“EnCicla más allá de todos los beneficios ambientales que presta a nuestro valle en movilidad sostenible, también tiene un gran impacto social, es un sistema gratuito y lo hemos recuperado para los ciudadanos”, dijo Paula Andrea Palacio Salazar, directora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

En sus 15 años de funcionamiento, EnCicla ha registrado 22.279.802 viajes, cuenta con más de 150 estaciones y supera los 150.000 usuarios registrados, según el balance conmemorativo. Actualmente dispone de más de 1.000 bicicletas y tiene presencia en los diez territorios que conforman el Valle de Aburrá.

Estas cifras reflejan la dimensión que ha adquirido el sistema y su aporte a una movilidad que combina diferentes medios de transporte. EnCicla está diseñado para facilitar trayectos cortos y complementar otros desplazamientos, como los recorridos entre estaciones de transporte público y los destinos finales de los usuarios.

El reto de recuperar y fortalecer el sistema

El crecimiento también ha estado acompañado de dificultades. Entre 2020 y 2023, la pandemia redujo la demanda y, posteriormente, el sistema enfrentó problemas operativos relacionados con fallas tecnológicas, vandalismo, hurto, estaciones fuera de servicio y menor disponibilidad de bicicletas. Pese a ello, continuó su expansión territorial.

Desde 2024 comenzó una etapa de recuperación integral, con intervenciones en la infraestructura, mantenimiento de estaciones, recuperación de bicicletas y modernización tecnológica. Entre 2024 y 2025, el Área Metropolitana realizó una inversión superior a los $25.000 millones para la recuperación y operación del sistema. Para 2026 proyectó más de $15.000 millones adicionales para fortalecerlo.

La recuperación también contempla estaciones que están fuera de servicio o que nunca entraron en operación. De acuerdo con el balance institucional, se trabaja en la recuperación y futura puesta en funcionamiento de 20 estaciones.

“La bicicleta a mí me parece un sistema requete hermoso porque por una parte se hace el deporte y bueno, lo lleva hasta donde quiere ir. Para mí para este sistema es lo más hermoso que hay, es muy chévere”, expresó Abelardo Muñoz, usuario de EnCicla.

Economía circular y reducción de emisiones

Uno de los componentes de esta nueva etapa es el aprovechamiento de materiales. Desde 2024, EnCicla ha ensamblado 1.422 bicicletas mediante estrategias de economía circular, reutilizando cerca de 9.278 piezas y componentes, equivalentes a 20,8 toneladas de materiales. Entre los elementos recuperados se encuentran marcos, pedales, llantas, frenos, canastas y componentes tecnológicos.

El impacto ambiental es otro indicador de los 15 años de operación. Según el balance conmemorativo, los viajes realizados por el sistema han contribuido a evitar aproximadamente 10.612 toneladas de dióxido de carbono (CO₂). El Área Metropolitana equipara esa cantidad con las emisiones que generarían 2.475 automóviles de gasolina durante un año.

A la dimensión ambiental se suma el trabajo de cultura ciudadana. Desde 2024, la estrategia EnCicla me mueve promueve el uso de la bicicleta en actividades relacionadas con la educación, el trabajo, las empresas y los espacios públicos. Las iniciativas buscan fortalecer la apropiación del sistema y fomentar hábitos de movilidad más seguros y sostenibles.

A sus 15 años, EnCicla enfrenta el desafío de recuperar su capacidad operativa y mejorar la experiencia de los usuarios. Su historia muestra cómo una propuesta universitaria se convirtió en una iniciativa metropolitana, con millones de viajes acumulados y un papel en la integración de la bicicleta a la movilidad cotidiana del Valle de Aburrá.

*Contenido en colaboración con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.