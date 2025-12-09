La primera señal que le indicó a María Valencia que algo no andaba bien en su cuerpo fue una sensación de vértigo; poco tiempo después acompañado de una extraña torpeza al caminar que la hacía tropezar con frecuencia, algo inusual en su cotidianidad. Tenía 25 años, estudiaba derecho y en la primera visita al médico le recomendaron hacer más ejercicio.
María sospechaba que esa pérdida de independencia se debía a algo más allá que a cambios a hábitos más saludables y buscó ayuda. Solicitó una cita por neurología y allí encontró los primeros indicios del que sería el diagnóstico definitivo: una esclerosis múltiple, más conocida como la “enfermedad de las mil caras”, dado que los síntomas varían de una persona a otra.
Para María, lo más difícil de sobrellevar esta enfermedad ha sido la movilidad corporal; ha tenido que usar silla de ruedas y en los últimos años se ha apoyado en muletas canadienses. Además, reconoce que hay otros síntomas que el resto de las personas no comprende, porque hay momentos en que luce desconcentrada, distraída o desatenta.
Tras diez años conviviendo con la enfermedad, para María ha sido vital el acompañamiento recibido por parte de una neuróloga especialista en esclerosis múltiple, quien con su amplio conocimiento de la enfermedad la ha ayudado a entender algunos de los cambios en su cuerpo. Esto, sumado a las terapias físicas y psicológicas a las que acude, y el consumo de uno de los medicamentos innovadores que le formularon para mejorar la marcha, le han hecho la vida más llevadera y ha recuperado su esperanza.
“En este momento de mi vida, mi idea es seguir muy juiciosa para rehabilitar mi marcha, con mucha esperanza porque no puedo tirar la toalla, sino al contrario, todos los días seguir mejorando”, señala María, cuyo caso, como el de muchas otras personas que han tenido enfermedades graves que afectan su calidad de vida, demuestra que la unión de la ciencia y la tecnología con la experticia y el profesionalismo del personal de la salud son claves para mejorar la salud de las personas.