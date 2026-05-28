La Indebida Participación en Política es la conducta o participación de un servidor público en actividades y/o controversias electorales, causas o campañas de partidos y movimientos políticos.

¿Para quiénes aplica y quiénes están exceptuados?

Esto aplica para todos los servidores públicos en cualquier nivel. Excepto para los congresitas, diputados, concejales y ediles.

Estas son las 6 conductas no permitidas

1. Hacer, financiar o promover campañas políticas en su calidad de funcionario del Estado.

2. Presionar o favorecer a subalternos para apoyar candidatos.

3. Usar recursos públicos en reuniones o actividades políticas.

4. Difundir propaganda electoral.

5. Inclinar o autorizar el uso del aparato estatal a favor o en contra de una causa o partido.

6. Usar información reservada de la entidad con fines políticos. Sin que se consideren las únicas.

¿Cuáles son las sanciones?

Disciplinarias: dependiendo de la calificación de la falta, atendiendo a su gravedad, puede llegar incluso a la destitución o inhabilidad. Penales: delito de intervención (indebida) en política. Multa o destitución del cargo público.

Estas son las 3 conductas no prohibidas

- Ejercer libremente elderecho al sufragio (excepto miembros dela Fuerza Pública). - Difundir información general, opinar o intervenir en debates de interés colectivo ajenos a la contienda electoral o partidista. - Inscribirse como miembros de los partidos.

¿Dónde informar alguna violación a la ley?