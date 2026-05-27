Con 18 años de trayectoria, Deluxe Travel se ha consolidado como una de las agencias especializadas en experiencias de viaje y destinos internacionales. Son los representantes oficiales de Disney Cruise Line en Colombia, una alianza que les ha permitido fortalecer su oferta de asesoría personalizada para familias interesadas en vivir experiencias alrededor del universo Disney.

Con oficinas temáticas en Medellín y Bogotá, la agencia cuenta con asesores expertos capacitados para el acompañamiento a los viajeros en cada etapa del proceso, desde la planeación hasta la reserva de actividades y experiencias a bordo.

“Las vacaciones empiezan desde el momento en que se planean. Por eso nuestros asesores son agentes de sueños que acompañan a las familias antes y durante el viaje”, explica Olga Cock, gerente de Deluxe Travel, representante oficial de Disney Cruise Line en Colombia.