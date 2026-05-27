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Deluxe Travel, representante oficial de Disney Cruise Line en Colombia, acompaña a las familias que buscan vivir experiencias de viaje alrededor de la magia de Disney.

  • Deluxe Travel tiene oficinas en Centro Comercial Oviedo y Premium Plaza en Medellín y Centro Comercial El Retiro en Bogotá. FOTO: Cortesía
    Deluxe Travel tiene oficinas en Centro Comercial Oviedo y Premium Plaza en Medellín y Centro Comercial El Retiro en Bogotá. FOTO: Cortesía
hace 1 hora
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Con 18 años de trayectoria, Deluxe Travel se ha consolidado como una de las agencias especializadas en experiencias de viaje y destinos internacionales. Son los representantes oficiales de Disney Cruise Line en Colombia, una alianza que les ha permitido fortalecer su oferta de asesoría personalizada para familias interesadas en vivir experiencias alrededor del universo Disney.

Con oficinas temáticas en Medellín y Bogotá, la agencia cuenta con asesores expertos capacitados para el acompañamiento a los viajeros en cada etapa del proceso, desde la planeación hasta la reserva de actividades y experiencias a bordo.

“Las vacaciones empiezan desde el momento en que se planean. Por eso nuestros asesores son agentes de sueños que acompañan a las familias antes y durante el viaje”, explica Olga Cock, gerente de Deluxe Travel, representante oficial de Disney Cruise Line en Colombia.

¿Por qué viajar en un crucero Disney?

1. Las vacaciones dejan de ser simplemente días de descanso y se convierten en una experiencia que empieza desde la planeación. Los cruceros Disney han ganado protagonismo entre quienes buscan viajes cómodos, exclusivos y pensados para varias generaciones.

2. A diferencia de unas vacaciones tradicionales, un crucero Disney combina la experiencia de un hotel de lujo flotante con actividades inspiradas en el universo Disney, encuentros con personajes, shows exclusivos, fiestas temáticas y destinos paradisiacos.

3. No es solo para niños, en sus barcos hay espacios para adultos como restaurantes, bares y actividades privadas. Esto ha convertido a los cruceros en una alternativa para familias completas y parejas.

Los adultos también somos fans de Disney, crecimos con esos personajes y vivir esa experiencia a bordo genera algo muy especial”, afirma la gerente de Deluxe Travel.

Conoce más de Deluxe Travel en el Centro Comercial Oviedo en la oficina 3132, o en el Centro Comercial Premium Plaza 2do piso, o en el Centro Comercial El Retiro, oficina 215.

*Contenido en colaboración con Deluxe Travel.