El balance entre estabilidad, riesgo y rentabilidad es quizá el reto más representativo para quien disponga de recursos con el objetivo de hacer inversiones. La elección entre tantas alternativas a la vista siempre pasa por la evaluación oportuna de esos factores.

En ese sentido, ha sido creciente la inclinación de colombianos por apostarle al mercado inmobiliario en los Estados Unidos, más puntualmente en ciudades de La Florida, atraídos precisamente por mejores condiciones, circunstancias y perspectivas.

Para Juan Sebastián Betancur, director de la gestora financiera de proyectos inmobiliarios en Estados Unidos Century Asset Management — CAM —, varias razones refuerzan el interés por ese tipo de activos, siendo la primera y fundamental la diversificación del portafolio, apuntando a que el patrimonio empresarial, familiar o personal reduzca el riesgo de localización país y el riesgo de devaluación de la moneda. “Lo que hemos visto y se ha potencializado después del covid-19 es que las personas buscan invertir por fuera con esa diversificación de portafolio con el fin de mitigar riesgos, básicamente riesgo país relacionado con la confianza en el gobierno y devaluación del peso frente al dólar”, recalca.

En particular, hay una atracción por el dinamismo que está mostrando el mercado de finca raíz en el sur del estado de La Florida, específicamente en Miami, dicho sea de paso, por la cercanía con Colombia, tanto por la distancia como por el creciente número de hispanohablantes y el hecho de que varias entidades financieras colombianas tengan operaciones en esa región norteamericana, así como otras empresas de sectores relacionados con el inmobiliario. “Las personas ven en Miami un mercado que está creciendo, que tiene buenos indicadores macro, la llegada de la población y la migración desde Latinoamérica y el norte de Estados Unidos, además está a tres horas en vuelo desde Colombia”, resume Juan Sebastián Betancur.

Por su parte, Stefany Niño Díaz, directora de Relación con Inversionistas de CAM, agrega que, precisamente en el entorno macroeconómico actual, la esperada baja de las tasas de interés también favorece las decisiones: “El inversionista empieza a buscar otras opciones, que le puedan generar rendimientos, sobre todo al colombiano que en muchos casos está buscando invertir afuera pero que no sabe cómo hacerlo y no tiene aliado allá, no le es fácil estar viajando constantemente y quiere encontrar un retorno diferente a la inversión clásica”.

En un informe sobre el perfil de compradores internacionales de vivienda, divulgado en diciembre del año pasado, Miami Realtors reportó que el sur de La Florida está participando con el 11 % del total de las ventas de vivienda en los Estados Unidos. Y los compradores extranjeros hicieron el 18 % del volumen total negociado en esa región americana.

El documento en mención reveló que la inversión de extranjeros en vivienda en Miami fue de US$5,1 billones en el período de agosto de 2022 a julio de 2023, y el 15 % de ese monto correspondió a inversionistas colombianos, 14 % a argentinos y 7 % a brasileños.