Los niños estaban listos desde temprano. Prepararon trovas, bailes y poemas para recibir a la comitiva de Mazda, encabezada por su presidente, Ángela López. No era solo un acto cultural, sino una forma de agradecer algo cuyo alcance todavía no terminaban de imaginar. Al fondo del aula, detrás de una cinta, estaban alineados los 20 computadores que serán una herramienta para su proceso de aprendizaje.
A una hora y quince minutos de Medellín, la vereda La Chorrera, en Barbosa, es hoy un lugar tranquilo. Cuesta imaginar que hace poco más de dos décadas fue escenario de uno de los conflictos armados más intensos en Antioquia. Más de 147 familias fueron desplazadas, pero poco a poco la comunidad regresó de manera paulatina. Hoy en ese mismo lugar, los niños transforman su historia y futuro gracias a nueva una sala de cómputo que proyecta el futuro de una nueva generación.