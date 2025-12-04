Un congreso de radiología fue el punto de partida para que tres de los cuatro socios de IMEDI – Especialistas en Imágenes Diagnósticas– decidieran fundar esta empresa, que desde 2017 tiene presencia en Rionegro. Hoy, IMEDI cuenta con un portafolio de servicios diversificado y un equipo de profesionales comprometido con la atención especializada en salud.

“Desde el posgrado de radiología soñábamos con emprender, inspirados por algunos de nuestros profesores. En medio de un evento académico, decidimos hacer realidad ese sueño y establecernos en el Oriente antioqueño, una región en crecimiento que demanda servicios diagnósticos de alta calidad”, explicó Lina Marcela Cadavid Álvarez, médica radióloga pediátrica y miembro de la junta directiva de IMEDI.

El objetivo de IMEDI es contribuir al bienestar de los pacientes mediante ayudas diagnósticas precisas y oportunas, fundamentales para orientar adecuadamente el tratamiento y garantizar una atención de calidad.

IMEDI ofrece una amplia gama de servicios en imágenes diagnósticas, incluyendo Resonancia Magnética, Elastografía Hepática, Biopsias, Tomografía Computarizada, Mamografía, Ecografía Doppler en todas sus modalidades y Rayos X, entre otros. Estos servicios se complementan con tecnología de punta e Inteligencia Artificial, lo que permite optimizar los tiempos de los exámenes y aumentar la precisión en los resultados.

“En IMEDI contamos con tecnología de última generación, pero lo que realmente nos diferencia es que la combinamos con una atención centrada en el paciente. Nuestro servicio es profundamente humanizado, porque entendemos que la relación médico-paciente debe ser cercana y empática. Esa combinación de innovación tecnológica y trato personalizado es un valor agregado que ofrecemos con compromiso y vocación”, destacó la doctora Cadavid.