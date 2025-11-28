La diabetes es una enfermedad que no afecta a todos por igual: las minorías y los países de ingresos bajos y medios tienen un mayor impacto socioeconómico de la enfermedad y sus complicaciones, grupo al que Colombia pertenece. Esto refleja brechas estructurales de acceso, información y capacidad de pago según un artículo publicado por el National Center for Biotechnology Information. Ante este escenario, Lilly una compañía de medicinas con 69 años en Colombia, lanzó Conecta2, un movimiento que reunió a más de 50 líderes de siete sectores para co-crear acciones concretas en educación y detección temprana. “Colombia no puede seguir viendo la diabetes como una cifra o una consulta médica. Es un fenómeno social que afecta la salud, la economía y la equidad”, afirmó Diana Carolina Díaz, Líder de Asuntos Corporativos de Lilly Colombia. “Con Conecta2 queremos unir la ciencia con la acción, inspirar prevención, acelerar diagnósticos y garantizar que ningún paciente quede atrás”.

¿Por qué Conecta2?

Según la Federación Internacional de Diabetes (FID), cerca de cuatro millones de colombianos viven hoy con diabetes tipo 2; sin medidas efectivas, la cifra podría superar los 5 millones en 2050. El Instituto WifOR estima que la diabetes representa la mayor carga socioeconómica del sistema de salud, por encima de patologías cardiovasculares y oncológicas, representando el 1.1 % del PIB del país. De acuerdo con el Atlas de la Diabetes de la FID (2021), el 44,7 % de las personas con diabetes en el mundo no sabía que la padecía; en países de bajos ingresos, el porcentaje asciende a 50,5 %.

Del diálogo a la acción