La apertura de la boutique Joyería Inter Esmeraldas marca un nuevo hito en los 44 años de trayectoria de la marca Inter, profundamente ligada a la vida de Alfredo Restrepo, un joyero de alma sensible para quien cada pieza es tan única como la piedra verde que la inspira.
Restrepo resalta las cualidades únicas de la esmeralda colombiana, cuyo ADN mineral combina berilio y silicato con trazas de cromo, vanadio y otros metales que le otorgan ese verde intenso y luminoso, altamente valorado por conocedores y amantes de las gemas en todo el mundo.
“La apertura de la tienda es un homenaje a los artesanos y a los artistas que, con talento y dedicación, transforman cada pieza en una obra de arte”, afirma Restrepo, quien comienza cada diseño a lápiz antes de llevarlo al computador para crear una imagen tridimensional que luego es tallada a mano por expertos joyeros.