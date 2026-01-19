El Dr. Juan Arbelaez, con más de una década de experiencia clínica, quirúrgica y académica en Medio Oriente, posiciona a Medellín como referente continental en innovación oftalmológica. Su trabajo en cirugía refractiva y de córnea ha consolidado a la ciudad como epicentro de avances tecnológicos que hasta ahora no estaban disponibles en América.
Un especialista de alcance internacional
Con más de 12 años de trayectoria internacional, el Dr. Juan Arbelaez es un referente mundial en cirugía de córnea y refractiva, con más de 35.000 cirugías realizadas. Especialista en el tratamiento del queratocono mediante técnicas avanzadas como el crosslinking, procedimientos láser de alta precisión e implantes de anillos intracorneales (ICRS, CAIRS y BICSS), su experiencia respalda la introducción en América de la cirugía Femto-TransPRK, una técnica que solo cinco oftalmólogos en el mundo realizan, incluido él.
Además, el Dr. Arbelaez es consultor e investigador de cuatro de las principales compañías oftalmológicas del mundo, conferencista internacional y desarrollador de tecnologías médicas innovadoras, entre las más recientes se incluyen:
- Software del topógrafo MS-39: detección de queratocono mediante inteligencia artificial.
- Simulador quirúrgico ForeSight: herramienta de apoyo para decisiones clínicas precisas.
- Láser Schwind ATOS: tecnología de última generación que permite realizar Femto-TransPRK y otros procedimientos avanzados como SmartSight, una cirugía mínimamente invasiva que transforma la cirugía refractiva tradicional.