- Láser Schwind ATOS: tecnología de última generación que permite realizar Femto-TransPRK y otros procedimientos avanzados como SmartSight , una cirugía mínimamente invasiva que transforma la cirugía refractiva tradicional.

Además, el Dr. Arbelaez es consultor e investigador de cuatro de las principales compañías oftalmológicas del mundo , conferencista internacional y desarrollador de tecnologías médicas innovadoras, entre las más recientes se incluyen:

Con más de 12 años de trayectoria internacional, el Dr. Juan Arbelaez es un referente mundial en cirugía de córnea y refractiva , con más de 35.000 cirugías realizadas. Especialista en el tratamiento del queratocono mediante técnicas avanzadas como el crosslinking , procedimientos láser de alta precisión e implantes de anillos intracorneales (ICRS, CAIRS y BICSS), su experiencia respalda la introducción en América de la cirugía Femto-TransPRK , una técnica que solo cinco oftalmólogos en el mundo realizan , incluido él.

El Dr. Juan Arbelaez , con más de una década de experiencia clínica, quirúrgica y académica en Medio Oriente, posiciona a Medellín como referente continental en innovación oftalmológica. Su trabajo en cirugía refractiva y de córnea ha consolidado a la ciudad como epicentro de avances tecnológicos que hasta ahora no estaban disponibles en América.

Juan Guillermo Arbelaez es reconocido internacionalmente como líder de opinión en el campo de la oftalmología. Foto: cortesía.

Femto-TransPRK: un hito mundial en cirugía ocular

El 17 de diciembre de 2025, Medellín fue escenario de un avance histórico en cirugía refractiva: el Dr. Juan Arbelaez realizó el primer Femto-TransPRK en América, consolidando la ciudad como líder en innovación oftalmológica.

A diferencia del PRK y Trans-PRK tradicionales, esta técnica no utiliza luz ultravioleta ni quema o evapora tejido corneal. En su lugar, emplea un láser de femtosegundo que genera microexplosiones de plasma, separando el tejido con altísima precisión y sin daño térmico.

Este enfoque ofrece ventajas clave para el paciente:

- Menor riesgo de opacidad corneal (haze).

- Cicatrización más rápida y ordenada.

- Recuperación visual significativamente más rápida.

- Mayor precisión en la corrección visual, especialmente del astigmatismo.

- En lugar de evaporar tejido, la cirugía crea un lentículo superficial que luego se retira, preservando la integridad de la córnea. Al finalizar el procedimiento, se coloca un lente de contacto terapéutico durante aproximadamente cuatro días, que actúa como una barrera protectora mientras el epitelio corneal cicatriza. Una vez completado el proceso de cicatrización, el lente se retira.

Con el mismo láser ATOS, el Dr. Arbelaez realiza SmartSight, una técnica de última generación que crea el lentículo desde el interior de la córnea y corrige la miopía y el astigmatismo mediante una incisión de apenas 2 mm, frente a los 27 mm de las cirugías convencionales. Esto hace que la cirugía sea más segura, menos invasiva y mucho más precisa, lo que se traduce en resultados visuales superiores, más estables y de mayor calidad.

Gracias a esta innovación, los pacientes pueden volver al 100 % de sus actividades normales en tan solo tres días, ya sea nadar, boxear, maquillarse o practicar deportes extremos, algo que con métodos tradicionales como LASIK o Femto-LASIK simplemente no era posible. La combinación de precisión láser, mínima invasión y mejor calidad visual convierte a SmartSight en una opción de recuperación rápida, segura y prácticamente sin restricciones.

The Eye Clinic: innovación y alta especialización

En Medellín, el Dr. Arbelaez dirige The Eye Clinic, una clínica boutique en Las Palmas, diseñada como un centro de alta especialización en cirugía ocular de precisión. Con más de 5.000 cirugías realizadas con el láser Schwind ATOS, la clínica combina tecnología de última generación con experiencia clínica internacional para el tratamiento de:

- Miopía.

- Astigmatismo.

- Hipermetropía.

- Presbicia

- Queratocono

The Eye Clinic no solo ofrece atención clínica avanzada, sino también un fuerte componente de investigación y formación de oftalmólogos, consolidándose como un referente en cirugía refractiva de alta precisión en Colombia, América Latina y en el mundo.

*Contenido realizado en alianza con The Eye Clinic