Primera escritura ciento por ciento digital

Leidy Johana González Velásquez se convirtió en la primera propietaria en Medellín en firmar la primera escritura de su nueva vivienda propia de forma digital. Como ella, otras dos personas en Antioquia vieron convertida su meta en realidad a través de este tipo de operación inmobiliaria ciento por ciento virtual.

“El beneficio de estos procesos digitales es muy grande, ya que ayudan mucho a personas como yo que no tenemos mucho tiempo para hacer ese tipo de trámites por los horarios de trabajo. Creo que es muy importante que se implemente este proceso de escrituras por medios digitales porque facilitan el uso del tiempo y el acceso a todos los documentos”, señaló Leidy.

Así mismo, Rodrigo Sánchez-Ríos, presidente de La Haus, cree que el impacto de este tipo de soluciones en la vida de las personas es realmente significativo y tangible cuando se trata de su tiempo. “El objetivo de esta innovación está alineado con lo que buscamos en La Haus, facilitar a través de la tecnología el acceso a la compra de vivienda. De modo que, cualquier persona, sin importar el tipo, valor y modalidad de pago de su nuevo hogar pueda acceder a la compraventa digital”, completó.

La vida para Leidy Johana ahora tiene un nuevo color y un nuevo techo, ya que es una meta que tenía desde los 14 años y por la que sus papás están muy orgullosos al reconocer todo su esfuerzo para lograrlo. “Mi vida ha cambiado al saber que voy a tener mi propia casa, soy la única responsable de mi hogar y aunque tengo un crédito hipotecario sé que lo puedo sacar adelante. Me he imaginado el momento cuando me entreguen las llaves de mi casa con mucha felicidad y con sentimientos encontrados”, expresó.

Adicionalmente hizo una invitación para todas las personas que tienen como propósito adquirir un inmueble en el país, porque para ella “hay que darse la oportunidad de escuchar propuestas porque si en su mente está hacer las cosas bien, todo es posible. Este año son muchas las posibilidades para tener vivienda propia”, concluyó Leidy.