La sostenibilidad está en el ADN de Incolmotos Yamaha

En Incolmotos Yamaha la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ha dejado de ser filantropía para pasar a ser parte de su ADN empresarial. La organización está convencida de que una empresa exitosa equilibra crecimiento económico con respeto al medio ambiente y el bienestar social. “Cada logro que alcanzamos, como ser la filial con los mejores indicadores de marca en el grupo Yamaha, confirma que vamos por el camino correcto. Nuestro liderazgo en percepción de marca, entre empleados, distribuidores y clientes, no se logra solo con buenos productos, sino con acciones que generan confianza y bienestar”, dice Juan Carlos González, presidente de Incolmotos Yamaha.
A propósito de sostenibilidad ambiental, González dice que en la organización no es una tendencia sino una convicción. “Trabajamos alineados con las políticas globales de nuestra casa matriz, sumando esfuerzos para alcanzar la carbono neutralidad en nuestros procesos productivos. Hemos implementado iniciativas para mejorar la eficiencia energética, optimizar el uso de recursos y minimizar la generación de residuos”.
Incolmotos Yamaha amplió la inversión en energías renovables y fortaleció el trabajo con la red de proveedores para garantizar el manejo responsable de sustancias y residuos. Esto no solo reduce la huella de carbono, también refuerza la confianza en toda la cadena de valor y los acerca a un futuro más sostenible para todos.