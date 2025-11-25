El periodismo riguroso —ese que verifica fuentes, se desplaza al lugar de los hechos y se mantiene fiel a la verdad— sigue vigente y fue destacado en la cuarta edición del Premio de Periodismo Porvenir a la Sostenibilidad, organizado por el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir, empresa del Grupo Aval, en alianza con la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia.
Este año se recibieron 238 trabajos periodísticos provenientes de medios de más de 20 departamentos del país, superando la meta inicial de 201 reportajes. La distribución por categorías fue la siguiente: 72 en Aporte a la Sociedad, 37 en Aporte al Deporte, 84 en Aporte al Medio Ambiente, 25 en la nueva categoría de Bienestar Financiero Sostenible y 20 en la Mención Especial de Periodismo Universitario.
El gerente de Mercadeo y Sostenibilidad de Porvenir, Bernardo Sánchez Díaz, destacó que “Hemos visto una evolución muy positiva, tanto en la acogida del premio como en la calidad y cantidad de los trabajos recibidos. Desde la primera edición, casi mil periodistas han mostrado interés en la convocatoria y se han postulado cerca de 700 trabajos. Nos llena de orgullo que el premio haya sido bien recibido por medios de todos los tamaños y formatos, lo que demuestra su relevancia y alcance en el panorama periodístico nacional”.
Agregó que este año el Premio incorporó una nueva categoría: Bienestar Financiero Sostenible, porque “las decisiones financieras no solo afectan el bolsillo; también tienen impactos sociales, ambientales y familiares. Esta categoría está alineada con lo que somos como organización y con el corazón de nuestro negocio”.
Por su parte, la vicedecana de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia, Diana Marcela Taborda Cardona, destacó que esta alianza entre la universidad pública y el sector privado es motivo de orgullo tanto para el Alma Máter como para el periodismo que se forma en sus aulas. “Es un proceso valioso que nos permite narrar una Colombia distinta. El premio visibiliza el periodismo que nace en territorios alejados de las grandes ciudades y reconoce el trabajo de medios tradicionales, alternativos, comunitarios y ciudadanos”, afirmó.
Los ganadores del Premio de Periodismo Porvenir a la Sostenibilidad no solamente reciben un incentivo económico, sino que acceden a programas de educación continua ofrecidos por la Universidad de Antioquia.
En esta edición el jurado estuvo conformado por: María Elvira Arango, codirectora del Consultorio Ético de la Fundación Gabo y directora del programa Los Informantes; Olga Vallejo Murcia, decana de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia, y Ricardo Ávila, analista sénior de El Tiempo.