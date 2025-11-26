Pico y Placa Medellín

La nueva SUV híbrida enchufable de Mazda ya está en Colombia, con toda la potencia de sus dos motores que juntos entregan hasta 323 caballos. Además, viene equipada con tecnología de punta, como reconocimiento facial y más de 250 configuraciones personalizadas para que manejarla sea como Interactuar con un completo ecosistema de innovación y entretenimiento.

  • Mazda de Colombia le da la bienvenida a la nueva Mazda CX-60 híbrida enchufable (PHEV), un SUV que llega al país para cambiar las reglas del juego y llevar la experiencia de manejo híbrido a otro nivel. Foto: Cortesía
  • Mazda CX-60 Híbrida Enchufable (PHEV) redefine la experiencia de conducción híbrida
26 de noviembre de 2025
bookmark

Con su tecnología eSkyactiv PHEV, la nueva Mazda CX-60 híbrida enchufable ofrece lo mejor de dos mundos: potencia y eficiencia para un manejo emocionante, y tranquilidad para recorrer cualquier distancia sin preocuparse por la autonomía.

Gracias a su sistema híbrido enchufable —el nivel más avanzado de hibridación en el mercado global de vehículos—, puede moverse en modo 100 % eléctrico en recorridos diarios, y contar con el respaldo del motor a gasolina para trayectos más largos. Así, la conducción es fluida, potente y sin estrés, con una respuesta dinámica que se adapta a cada necesidad.

La nueva Mazda CX-60 híbrida enchufable llega con tecnología de punta para transformar la experiencia al volante. Su sistema eSkyactiv PHEV combina un motor a gasolina de 2.5 litros con uno eléctrico y una batería de iones de litio de 355 V, logrando una potencia total de hasta 323 caballos y hasta 500 Nm de torque con la carga completa.

Además, incorpora un innovador sistema de reconocimiento facial que identifica al conductor y ajusta automáticamente más de 250 configuraciones del vehículo —como asiento, espejos, timón y pantalla activa de conducción— para ofrecer una experiencia totalmente personalizada. También incluye un asistente de entrada y salida que acomoda el asiento y el volante para mayor comodidad. Tecnología pensada para que manejar sea cómodo, intuitivo y placentero desde el primer momento.

Mazda CX-60 Híbrida Enchufable (PHEV) redefine la experiencia de conducción híbrida

Ventajas sin límites

La nueva Mazda CX-60 híbrida enchufable cuenta con un impresionante respaldo tecnológico para viajar sin preocupaciones.

Sin miedo a quedarse sin carga: si se agota la batería, el motor a gasolina entra en acción y asegura que el viaje continúe. Además, puedes recargar la batería fácilmente en casa con el cable incluido que se conecta a la red doméstica.

Energía que se recupera: su sistema de frenado regenerativo aprovecha la energía de las frenadas y desaceleraciones para recargar la batería, haciendo el manejo más eficiente.

Conducción precisa y cómoda: gracias a su nueva arquitectura SKYACTIV ofrece mayor rigidez estructural, suspensión de doble brazo y asientos diseñados para mantener el equilibrio de los ocupantes en movimiento.

Tracción en cualquier terreno: la tracción AWD inteligente garantiza un rendimiento óptimo, sin importar las condiciones del camino.

Deportiva y sofisticada a la vez: la combinación de sus dos motores entrega una experiencia de manejo ágil y emocionante, sin perder el confort y la suavidad para los viajes en carretera, que son característicos de Mazda.

Mazda CX-60 Híbrida Enchufable (PHEV) redefine la experiencia de conducción híbrida

Seguridad avanzada

La nueva SUV de Mazda viene equipada con 18 tecnologías de seguridad activa i-Activsense, diseñadas para prevenir riesgos y proteger a todos los ocupantes, que incluyen uso de radares y sensores ultrasónicos, para informar, alertas y proteger. Entre las más destacadas están:

Monitoreo del Conductor (DM) y Alerta de Atención (DAA): trabajan juntas para cuidar al conductor. Una cámara detecta si está distraído, somnoliento o cansado, y si nota algo inusual en su rostro o forma de manejar, lanza alertas visuales y sonoras para sugerirle un descanso.

Asistencia de Permanencia en Carril (LAS) y Prevención de Salida de la Vía (ELK): estas funciones le ayudan a mantenerse en su carril. A partir de los 60 km/h, si el carro detecta que se desvía sin querer, le avisa con una vibración en el volante y una alarma para que corrija la trayectoria.

Toda esta tecnología está pensada para que maneje con mayor tranquilidad, esté más atento y disfrute cada trayecto con confianza.

En definitiva, Mazda CX-60 PHEV entrega una protección integral, confirmando que la SUV no solo inspira confianza, sino que la garantiza.

Esta novedosa SUV llega al mercado, en versión PHEV GRAND TOURING SIGNATURE, con un precio de referencia de $265.300.000, para complementar la actual oferta de Mazda CX-60 MHEV la cual continuará en el portafolio de la marca.

*Contenido en colaboración con Mazda