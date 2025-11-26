Mazda CX-60 Híbrida Enchufable (PHEV) redefine la experiencia de conducción híbrida

Con su tecnología eSkyactiv PHEV, la nueva Mazda CX-60 híbrida enchufable ofrece lo mejor de dos mundos: potencia y eficiencia para un manejo emocionante, y tranquilidad para recorrer cualquier distancia sin preocuparse por la autonomía. Gracias a su sistema híbrido enchufable —el nivel más avanzado de hibridación en el mercado global de vehículos—, puede moverse en modo 100 % eléctrico en recorridos diarios, y contar con el respaldo del motor a gasolina para trayectos más largos. Así, la conducción es fluida, potente y sin estrés, con una respuesta dinámica que se adapta a cada necesidad. La nueva Mazda CX-60 híbrida enchufable llega con tecnología de punta para transformar la experiencia al volante. Su sistema eSkyactiv PHEV combina un motor a gasolina de 2.5 litros con uno eléctrico y una batería de iones de litio de 355 V, logrando una potencia total de hasta 323 caballos y hasta 500 Nm de torque con la carga completa. Además, incorpora un innovador sistema de reconocimiento facial que identifica al conductor y ajusta automáticamente más de 250 configuraciones del vehículo —como asiento, espejos, timón y pantalla activa de conducción— para ofrecer una experiencia totalmente personalizada. También incluye un asistente de entrada y salida que acomoda el asiento y el volante para mayor comodidad. Tecnología pensada para que manejar sea cómodo, intuitivo y placentero desde el primer momento.

Ventajas sin límites

La nueva Mazda CX-60 híbrida enchufable cuenta con un impresionante respaldo tecnológico para viajar sin preocupaciones. Sin miedo a quedarse sin carga: si se agota la batería, el motor a gasolina entra en acción y asegura que el viaje continúe. Además, puedes recargar la batería fácilmente en casa con el cable incluido que se conecta a la red doméstica. Energía que se recupera: su sistema de frenado regenerativo aprovecha la energía de las frenadas y desaceleraciones para recargar la batería, haciendo el manejo más eficiente. Conducción precisa y cómoda: gracias a su nueva arquitectura SKYACTIV ofrece mayor rigidez estructural, suspensión de doble brazo y asientos diseñados para mantener el equilibrio de los ocupantes en movimiento. Tracción en cualquier terreno: la tracción AWD inteligente garantiza un rendimiento óptimo, sin importar las condiciones del camino. Deportiva y sofisticada a la vez: la combinación de sus dos motores entrega una experiencia de manejo ágil y emocionante, sin perder el confort y la suavidad para los viajes en carretera, que son característicos de Mazda.

Seguridad avanzada