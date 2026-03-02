En un año decisivo para el país, la Procuraduría General de la Nación activó un conjunto de acciones orientadas a proteger la integridad del proceso electoral y fortalecer la confianza ciudadana. Bajo el liderazgo del Procurador General, Gregorio Eljach, la estrategia Paz Electoral se convierte en el eje de vigilancia y pedagogía para asegurar que los colombianos ejerzan su derecho al voto con garantías plenas y que los resultados sean respetados.
Paz Electoral es la estrategia de la Procuraduría General de la Nación para proteger la democracia, promover elecciones limpias, asegurar gobernantes legítimos y garantizar ciudadanos libres. De esta manera se garantizan unas elecciones libres y transparentes.
Para lograrlo, la Procuraduría plantea un trabajo articulado con los organismos del Estado, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la sociedad civil. El objetivo es contrarrestar cualquier amenaza que ponga en riesgo la integridad del proceso electoral y asegurar la transparencia en todos los puestos de votación ubicados a lo largo y ancho del territorio nacional.
La estrategia no se limita a la vigilancia, sino que también incorpora un componente pedagógico que busca que la ciudadanía comprenda el alcance y la importancia de cada etapa del proceso electoral.