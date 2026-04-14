Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Este miércoles 15 y jueves 16 de abril en Plaza Mayor de Medellín se desarrollará MinExpo 2026. Esto es lo que debe saber del evento.

  • Más de 600 encuentros comerciales se esperan para este año. FOTO: Cortesía.
    Más de 600 encuentros comerciales se esperan para este año. FOTO: Cortesía.
  • MinExpo 2026, vuelve a Medellín la feria de minería más importante del país
hace 2 horas
bookmark

La Asociación Colombiana de Minería, ACM, presenta la cuarta versión de MinExpo Colombia, uno de los principales escenarios de negocios del sector minero en el país. El evento se realiza el 15 y 16 de abril en la Caja de Madera y Gran Salón del centro de eventos Plaza Mayor de Medellín.

MinExpo 2026 es una plataforma estratégica de oportunidades, donde se reúnen 117 marcas y aliados estratégicos y se espera la asistencia de más de 3.800 visitantes. Más que una feria, es un espacio donde las necesidades de la industria encuentran respuesta en el talento y la capacidad empresarial del país.

La minería es un motor de oportunidades, pues a su alrededor se desarrollan soluciones eficientes e innovadoras”, afirmó Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM. También agregó que “el sector minero es un ecosistema que dinamiza la economía en los territorios y a nivel nacional. Conectarse con la minería es abrir la puerta a nuevos mercados y oportunidades de crecimiento.”

Un ejemplo de esa dinámica es la Rueda de Negocios, en el que se proyectan 600 citas, entre compañías de diversos sectores y proveedores de bienes y servicios interesados en fortalecer la cadena de valor de la industria. En 2025 se desarrollaron 550 encuentros comerciales en este espacio, lo que se tradujo en acuerdos por más de 30 millones de dólares, ratificando la capacidad de la minería para dinamizar la economía a gran escala.

MinExpo 2026, vuelve a Medellín la feria de minería más importante del país

¿Cuáles son las novedades para MinExpo 2026?

Este año la feria registra un gran crecimiento frente a su edición anterior. Habrá un mayor número de marcas participantes, más espacios de exhibición, más medios aliados y nuevas alianzas comerciales con empresas de distintos sectores como alimentos, bebidas, hotelería y servicios.

A esto se suma una agenda comercial más robusta y una apuesta para mejorar la experiencia de los asistentes y fortalecer el relacionamiento entre empresas. Los visitantes también encontrarán un espacio interactivo para participar en dinámicas inspiradas en la operación minera. Así, MinExpo amplía su alcance más allá de la industria minera y se consolida como un punto de encuentro clave para la generación de negocios entre diversos sectores productivos.

“Detrás del sector minero existe una red de empresas que proveen soluciones, innovación y conocimiento. MinExpo permite hacer visible ese ecosistema y mostrar que la minería también es un gran mercado para el talento empresarial colombiano, pues cada año le compra a pequeñas, medianas y grandes empresas cerca de 14 billones de pesos”, concluye Juan Camilo Nariño.

Para mayor exposición da clic aquí.

*Contenido realizado en alianza con ACM.