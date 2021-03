En el municipio de Palmar de Varela en el Atlántico, Termium inauguró, el pasado 18 de febrero, su nuevo centro industrial, el más moderno y ecoeficiente del país. Lo que le permitirá a la empresa siderúrgica, líder en Latinoamérica y en Colombia, abastecer una tercera parte del acero que necesita el sector de la construcción e infraestructura colombiano.

Allí se fabricará varillas corrugadas y rollos compactos que cumplen con la normatividad y certificaciones para ser comercializadas en el país. La nueva planta también fortalecerá la capacidad del sector del acero, puesto que cubrirá en un gran porcentaje las necesidades de material de obras de infraestructura tan grandes como el Metro de Bogotá, las vías 4G y 5G y los proyectos de vivienda que se desarrollen en el territorio nacional.

Esto gracias a la capacidad del nuevo centro de producir 520.000 toneladas de varillas de acero anualmente y que se sumarán a las 220.000 que se elaboran en las otras cuatro sedes de la compañía.

“Es importante para Colombia no solo porque es una inversión casi única [...] sino porque va a sustituir productos que antes no se tenían como son los rollos bien compactados que darán más productividad a la construcción, o productos que no había suficiente y se tenían que importar, como la varilla, entonces es importante por lo que representa para esta reindustrialización del país y para lanzar una nueva etapa industrial de la manufactura que genere empleo de calidad”, afirma Máximo Vedoya, CEO de Ternium.

El aporte no es solo a la consolidación y transformación del sector acerero sino para la región Caribe, la cual genera una demanda de más del 30 % de productos largos de acero y que no contaba con la infraestructura necesaria para su productividad. La planta de Palmar de Varela suplirá esta demanda que estaba cubierta por producto importado, además facilitará su elaboración por la cercanía con los puertos y materias primas.

En la construcción del centro industrial se invirtieron más de 270.000 millones de pesos. generando empleo para más de 1.000 personas en esta fase. Con el inicio de operaciones, se crearon 300 puestos de trabajo de calidad y en alianza con el SENA, la empresa brindó capacitación técnica a más de 590 personas de la comunidad, lo que las preparará para nuevas oportunidades que existirán en la región gracias a este proyecto y a su cadena de funcionamiento.

Esto también dará un impulso en la reactivación económica del Caribe que se vio tan perjudicada por la pandemia y contribuirá a la dinamización de la industria y economía nacional a través del bienestar social y el empleo.