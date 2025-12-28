Para la Institución Universitaria Pascual Bravo el 2025 fue un año de avances significativos. Bajo una visión integral y multisectorial, la gestión del rector Juan Pablo Arboleda Gaviria, quien ocupa el cargo desde 2018, trascendió el ámbito académico para articularse de manera más estrecha con la ciudad.



La alianza con el sector privado no solo permitió mejorar los indicadores de empleabilidad de estudiantes y egresados, sino también conectar la formación académica con la vocación económica de Medellín. Un ejemplo fue su participación en Colombiamoda 2025, donde lideró por segundo año consecutivo el Pabellón del Conocimiento, con la presentación de 70 atuendos y 150 proyectos de aula.



Este relacionamiento se ha fortalecido desde los ejes institucionales: la ciencia, la tecnología y la innovación, a través del trabajo articulado con más de 90 entidades, entre ellas el Dagrd, el Metro de Medellín y Grupo Nutresa. Estas alianzas se materializan en Parque Tech, un espacio certificado por Siemens a través del Centro de Automatización e Industria 4.0 para la formación y certificación técnica mediante gemelos digitales.



La articulación con el entorno también se refleja en el ecosistema de emprendimiento, que hoy acompaña 303 iniciativas en distintos niveles de madurez: 100 de base tecnológica, 124 de industrias creativas y culturales y 79 emprendimientos tradicionales. Este ámbito le valió a la Institución el Premio Especial por el Desarrollo Emprendedor Innovatec 2025.