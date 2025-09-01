Poblado Central, el nuevo corazón de la ciudad

Ubicado estratégicamente sobre la Avenida El Poblado en Medellín, este proyecto de Ciudad Central es la primera pieza de un plan parcial de renovación del sector. Este nuevo núcleo urbano marcará el inicio de una transformación que sigue posicionando a la ciudad como epicentro de innovación, sostenibilidad y calidad de vida. Más que un edificio, Poblado Central es un símbolo de renovación, “simboliza esa transformación, crecimiento e hitos de ciudad en los que participamos como gestores desde Londoño Gómez”, afirma Juliana Maya, directora comercial del proyecto, que se compone de dos torres de 27 pisos. Cada vivienda fue diseñada para ser funcional y eficiente, con un estilo urbano que valora la calidad en los detalles y la conexión con el entorno.



La cuota inicial podrá pagarse en 36 meses, facilitando el acceso a quienes sueñan con vivir en el nuevo epicentro de El Poblado. Conozca más.

Diseños únicos y espacios vitales

En los apartamentos, la cocina es la protagonista al estar integrada con la zona social y el balcón, convirtiéndose en un espacio vital del lugar. Además de esto, Poblado Central, ofrecerá todas las viviendas con parqueadero y cuarto útil incluidos y dos opciones de acabados. Contarán con zonas comunes en el rooftop, desde piscinas, turco, zona especial de asoleamiento, gimnasio, juegos infantiles y una social kitchen, que se refiere a un salón compartido con una cocina que permitirá la versatilidad de los encuentros, con vistas privilegiadas hacia el sur y el norte de la ciudad.

Valorización en una ubicación clave

Con fácil acceso a las principales avenidas (Las Vegas, El Poblado y El Ferrocarril) y su cercanía al sistema de transporte público, Poblado

Central ofrece movilidad, conectividad y accesibilidad para sus futuros residentes. También está cerca de zonas verdes, cafés, espacios culturales y de entretenimiento, que brindan una experiencia urbana completa: una comunidad pensada para la cercanía, la interacción y el disfrute; haciendo parte de la tendencia mundial de ‘Ciudades a 15 minutos’.

Sumado a su ubicación estratégica, este proyecto es una buena inversión a largo plazo. “Ciudad Central tiene toda la proyección para obtener una importante valorización en el futuro”, destaca la directora comercial del proyecto.

Un equipo de confianza